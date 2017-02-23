Bu suÃ§ 14 yÄ±l Ã¶nce iÅŸlenmiÅŸti kimliÄŸi daha yeni tespit edildi

Konya'da 2003'ten bu yana akrabasÄ±ndan haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulununca 14 yÄ±llÄ±k sÄ±r su Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

Konya'da Çumra Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giden bir kiÅŸi, 2003'ten bu yana haber alamadÄ±klarÄ±, o zaman 27 yaÅŸÄ±nda olan akrabasÄ± Ümmü ÅžimÅŸek hakkÄ±nda "kayÄ±p" baÅŸvurusunda bulundu. Bunun üzerine Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. BoÄŸularak öldürüldükten sonra cesedi 2003'te Konya-BeyÅŸehir karayolunda bulunan bir kadÄ±nÄ±n, kimliÄŸi tespit edilemediÄŸi için kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildiÄŸi tespit edildi. Ekipler, bu cesedin Ümmü ÅžimÅŸek'e ait olduÄŸunu belirledi. Üç ay öncesine kadar hakkÄ±nda bir baÅŸvuru bulunmayan kadÄ±nÄ±n akrabalarÄ± üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±ldÄ±. AlÄ±nan ifadeler doÄŸrultusunda ÅžimÅŸek'in ablalarÄ± R.Åž.(55) ile H.Åž. (41), aÄŸabeyi Z.Åž. (49), yeÄŸenleri Ä°.Åž. (37) ile T.Åž. (34) gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.SuçlarÄ±nÄ± itiraf eden ÅŸüphelilerin, ÅžimÅŸek'in baÅŸka biriyle iliÅŸkisi olduÄŸu gerekçesiyle evde darbedilip, araçta kemerle boÄŸduktan sonra yol kenarÄ±na attÄ±klarÄ±nÄ± söyledikleri ileri sürüldü. ÅžimÅŸek'in olay anÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ±nÄ±n ise öldürülmekten son anda vazgeçildiÄŸi öÄŸrenildi. Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan cinayeti gerçekleÅŸtirdiÄŸi ileri sürülen R.Åž, Ä°.Åž. ve T.Åž. ile olayÄ± bildikleri halde gizledikleri belirtilen Z.Åž. ve H.Åž, adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±lardan R.Åž, Ä°.Åž. ve T.Åž, tutuklanÄ±rken, Z.Åž ve H.Åž. tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.