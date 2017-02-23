Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 11:35

Ä°stanbul Valisi Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k veriliyor dedi baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± tarih verdi


Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'in sÃ¶zÃ¼ne aÃ§Ä±klama getiren BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, iÅŸlemlerin referandumdan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul'da Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 2 bin kiÅŸi hakkÄ±nda dosyanÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžahin, dosyalarÄ±n Ankara'ya gönderildiÄŸini belirtti. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak ise, Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesi konusunun 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilecek referandumdan sonra deÄŸerlendirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Kaynak, "16 Nisan'Ä± gölgede bÄ±rakmak istemiyoruz" dedi.

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