Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 11:51

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme


3 gÃ¼n Ã¶nce KadÄ±kÃ¶y'deki MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahsÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelinin hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunamadÄ±.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasÄ±yla ilgili Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Mehmet Ali A., sevk edildiÄŸi AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'nde sorgulanÄ±yor.Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde verdiÄŸi ifadesinde Müjdat Gezen'in Abdülhamid Han'Ä±n toruna hakaret ettiÄŸi için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söyleyen ÅŸüphelinin, terörle ilgili bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± üzerine Gasp Büro AmirliÄŸine gönderildiÄŸi öÄŸrenildi.Gece boyunca olayla sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen ÅŸüpheli Mehmet Ali A'nÄ±n bugün adliyeye çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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Islak imza davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

CHP'li vekil Dursun Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil olarak gÃ¶sterilen bir belgede Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu iddia ederek "kumpas" kurduÄŸu sÃ¶ylenen 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Ä°stanbul Valisi Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k veriliyor dedi baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± tarih verdi

Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'in sÃ¶zÃ¼ne aÃ§Ä±klama getiren BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, iÅŸlemlerin referandumdan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Bu suÃ§ 14 yÄ±l Ã¶nce iÅŸlenmiÅŸti kimliÄŸi daha yeni tespit edildi

Konya'da 2003'ten bu yana akrabasÄ±ndan haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulununca 14 yÄ±llÄ±k sÄ±r su Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.