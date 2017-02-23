MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

3 gÃ¼n Ã¶nce KadÄ±kÃ¶y'deki MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahsÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelinin hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunamadÄ±.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasÄ±yla ilgili Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Mehmet Ali A., sevk edildiÄŸi AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'nde sorgulanÄ±yor.Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde verdiÄŸi ifadesinde Müjdat Gezen'in Abdülhamid Han'Ä±n toruna hakaret ettiÄŸi için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söyleyen ÅŸüphelinin, terörle ilgili bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± üzerine Gasp Büro AmirliÄŸine gönderildiÄŸi öÄŸrenildi.Gece boyunca olayla sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen ÅŸüpheli Mehmet Ali A'nÄ±n bugün adliyeye çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.