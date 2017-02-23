Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 11:54

Islak imza davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme


CHP'li vekil Dursun Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil olarak gÃ¶sterilen bir belgede Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu iddia ederek "kumpas" kurduÄŸu sÃ¶ylenen 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

FETÖ'nün, CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile Mücadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu öne sürerek "kumpas" kurduÄŸu gerekçesiyle, o dönemde Adli TÄ±p Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda görevli 15'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 kiÅŸi tahliye edildi.

HALUK Ä°NCE DAHÄ°L 5 SANIÄžIN TUTUKLULUÄžU DEVAM EDÄ°YOR

Mahkeme, aralarÄ±nda eski Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Haluk Ä°nce'nin bulunduÄŸu 5 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi.SanÄ±klardan Burhanettin CihangiroÄŸlu hakkÄ±nda "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçundan YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nde görülen bir dava olduÄŸunu hatÄ±rlatan mahkeme heyeti, davanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi, yargÄ±lama süreci, yargÄ±lamayÄ± yapan ceza dairesinin yüksek ilk derece yargÄ± mahkemesi olmasÄ± ve davanÄ±n mükerrer olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ±nÄ±n göz önüne alÄ±narak yüksek mahkemeye sorulmasÄ±nÄ± ve birleÅŸtirmeyle ilgili bu mahkemenin muvafakatÄ±nÄ±n sorulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

 

 

 

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MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

3 gÃ¼n Ã¶nce KadÄ±kÃ¶y'deki MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahsÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelinin hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunamadÄ±.


Ä°stanbul Valisi Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k veriliyor dedi baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± tarih verdi

Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'in sÃ¶zÃ¼ne aÃ§Ä±klama getiren BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, iÅŸlemlerin referandumdan sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Bu suÃ§ 14 yÄ±l Ã¶nce iÅŸlenmiÅŸti kimliÄŸi daha yeni tespit edildi

Konya'da 2003'ten bu yana akrabasÄ±ndan haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulununca 14 yÄ±llÄ±k sÄ±r su Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.