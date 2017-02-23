Islak imza davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

CHP'li vekil Dursun Ã‡iÃ§ek'e Ergenekon davasÄ±nda delil olarak gÃ¶sterilen bir belgede Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu iddia ederek "kumpas" kurduÄŸu sÃ¶ylenen 18 kiÅŸiden 10'u tahliye edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

FETÖ'nün, CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e Ergenekon davasÄ±nda delil kabul edilen "Ä°rtica ile Mücadele Eylem PlanÄ±" belgesinde Ä±slak imzasÄ± bulunduÄŸunu öne sürerek "kumpas" kurduÄŸu gerekçesiyle, o dönemde Adli TÄ±p Kurumu, polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarÄ±nda görevli 15'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 kiÅŸi tahliye edildi.

HALUK Ä°NCE DAHÄ°L 5 SANIÄžIN TUTUKLULUÄžU DEVAM EDÄ°YOR

Mahkeme, aralarÄ±nda eski Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Haluk Ä°nce'nin bulunduÄŸu 5 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi.SanÄ±klardan Burhanettin CihangiroÄŸlu hakkÄ±nda "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçundan YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nde görülen bir dava olduÄŸunu hatÄ±rlatan mahkeme heyeti, davanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi, yargÄ±lama süreci, yargÄ±lamayÄ± yapan ceza dairesinin yüksek ilk derece yargÄ± mahkemesi olmasÄ± ve davanÄ±n mükerrer olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ±nÄ±n göz önüne alÄ±narak yüksek mahkemeye sorulmasÄ±nÄ± ve birleÅŸtirmeyle ilgili bu mahkemenin muvafakatÄ±nÄ±n sorulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.