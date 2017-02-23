Ä°ÅŸte PKK'nÄ±n Mahmur'daki yeni karargahÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Mahmur bÃ¶lgesine yerleÅŸerek burada askeri Ã¼sse benzeyen yeni bir karargah kurdu. Karargahta gÃ¼venlik noktalarÄ±nÄ±n olduÄŸu ve gÃ¼venliÄŸi geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n veya karargaha yaklaÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda Mahmur ilçesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± bahane ederek bölgeye yerleÅŸen ve Kandil'den getirdikleriyle buradaki militan sayÄ±sÄ±nÄ± her geçen gün artÄ±ran PKK, Mahmur KampÄ±'nÄ± ve yanÄ±ndaki KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±'nÄ± adeta askeri üs haline getirdi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere göre, terör örgütü, Mahmur KampÄ± ile yanÄ±ndaki KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±'nÄ±n çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktalarÄ± oluÅŸturdu.PKK'lÄ± teröristler, çembere aldÄ±klarÄ± bölgeye, PeÅŸmerge ve yerel asayiÅŸ güçlerinin hiçbir ÅŸekilde giriÅŸine izin vermiyor. Bu yüzden zaman zaman PKK'lÄ± teröristler ile PeÅŸmergeler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanÄ±yor. Karargaha yaklaÅŸmak isteyenlere ateÅŸ açÄ±lÄ±yor. Söz konusu bölgeden çekilen görüntülerde PKK'nÄ±n mevzileri, hendekleri ve güvenlik noktalarÄ± görülüyor.

ÖRGÜTE MÄ°LÄ°TAN YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORLAR

AA muhabirine konuÅŸan Mahmur KaymakamÄ± RÄ±zgar Muhammed Ä°smail, "PKK Mahmur KampÄ±'nda ve KaraçuÄŸ DaÄŸÄ±'nda karargah kurdu. Örgüte militan yetiÅŸtiriyor." dedi.Ä°smail, "PKK, özellikle Mahmur KampÄ±'nda askeri alanlar kurarak gelen militanlara eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±. Kamp içerisinde daima hazÄ±r bekleyen bir güç var. Bunlar sürekli askeri eÄŸitime alÄ±nÄ±yor. Kampta ÅŸimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. KadÄ±n, çocuk ve yaÅŸlÄ±lar dahi askeri eÄŸitime tabi tutuluyor." diye konuÅŸtu.