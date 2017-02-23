Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 13:47

Britanya HayÄ±r Platformu adÄ±m adÄ±m Londra'da saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor

Britanya HayÄ±r Platformu

Ä°ki parti temsilciliÄŸininde aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼, siyasi farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bir kenara koyup vatan iÃ§in bir araya gelerek kurduklarÄ±nÄ± ifade ettikleri Britanya HayÄ±r Platformu refarandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla toplumu aydÄ±nlatmaya devam ediyor.

2 parti temsilciliÄŸininde aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 sivil toplum örgütü ,   siyasi farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bir kenara koyup vatan için  bir araya gelerek kurduklarÄ±nÄ± ifade ettikleri  “Britanya HayÄ±r Platformu “ refarandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla toplumu aydÄ±nlatmaya devam ediyor. Platform’dan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yapÄ±lan çaÄŸrÄ± ÅŸöyle:

 

Refarandum için seçmen kayÄ±tlarÄ± 26 Åžubat  2017( Saat 12:00 ye kadar ) , Cumartesi de dahil devam ediyor.

 

YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü, 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle  08:00 ilan edilmiÅŸtir. https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp   baÄŸlantÄ±sÄ±na girip  yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen listesinde yer alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir an önce kontrol etmenizi, eÄŸer kayÄ±tlÄ± deÄŸilseniz TC kimliginiz  yada TC pasaportunuzla baÅŸkonsolosluÄŸa randevu almadan giderek  aÅŸaÄŸÄ±daki belirtilen saatler  arasÄ±nda kaydÄ±nÄ±zÄ± yaptÄ±rmanÄ±z gerekmektedir.

 

Londra BaÅŸkonsoloÄŸu’nda  hafta içi:  9.00-13:00 ve öÄŸleden sonra 14:30-17:00 arasÄ±, 25 Åžubat Cumartesi günü sabah 09:30-12:30 ve öÄŸleden sonra 13:30-16:30 arasÄ±  ve itirazlarÄ±n son günü olan 26 Åžubat Pazar günü ise saat 12:00’ye kadar ÅŸahsen müracaatler kabul edilecektir.

 

Britanya HayÄ±r Platformu haftasonu Dalston, Chingford bölgelerindeki esnaf ve iÅŸ yerlerini dolaÅŸarak saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±na büyük bir hÄ±z verdi. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda  yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n  yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen listesinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±  sorgulamasÄ± yapmÄ±ÅŸ ve eÄŸer kayÄ±t bulunamamÄ±ÅŸsa onlarÄ±n adres beyan formyu doldurulmasÄ±na da yardÄ±m etmiÅŸlerdir. AyrÄ±ca heyetin baÅŸka bir grubu da birçok vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n konsolosluÄŸa götürülmesi konusunda yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtur.

 

FarklÄ±  nedenlerle oy kullanmak istemeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za  neden bu sefer hayÄ±r oyu kullanmalarÄ± gerektiÄŸini bÄ±kmadan usanmadan, nedenleriyle anlatmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klayan platform heyeti, bu refandumun bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olduÄŸunu ve bir oyun ne kadar önemli olduÄŸunu anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve önümüzdeki günlerde bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸiÅŸik yöntemlerle devam edeceklerini  ifade etmiÅŸlerdir.                       

 

Britanya HayÄ±r Platformuna KatÄ±lan KuruluÅŸlar:

 

Anadolu Kültür Merkezi, Anadolu ArkadaÅŸlÄ±k Grubu, Avrupa Engelliler DerneÄŸi, Bizim KadÄ±nlar Grubu, CHP Ä°ngiltere BirliÄŸi, HoÅŸ Seda Kültür ve Sanat Merkezi, Ä°kinci Bahar DerneÄŸi, Ä°ngiltere Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi, Ä°ngiltere Türk ÖÄŸretmenler DerneÄŸi, Ä°ngiltere Türkleri Dayansma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi,Ä°ngiltere’deki Egeli Aileler Grubu, Londra Cumhuriyetçi KadÄ±nlar DerneÄŸi, Nurhak DerneÄŸi, Türkiye Gençlik BirliÄŸi, UluslararasÄ± Türk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi, Vatan Partisi Ä°ngiltere TemsilciliÄŸi.

 
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