Meryem Uzerli'nin bu halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

GÃ¼zel oyuncu Meryem Uzerli, makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca gÃ¶renlr

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabÄ±ndan yazdan kalma bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Uzerli'nin makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± gören takipçileri adeta ÅŸoke oldu. Uzerli'yi kimse tanÄ±yamadÄ±. Sempatik tavÄ±rlarÄ±yla çok sevilen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca, takipçileri Uzerli'yi tanÄ±makta güçlü çekti. Üzerli'nin çilli ve yakÄ±n plandan çekimi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: