Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 13:58

Meryem Uzerli'nin bu halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


GÃ¼zel oyuncu Meryem Uzerli, makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca gÃ¶renlr

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabÄ±ndan yazdan kalma bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Uzerli'nin makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± gören takipçileri adeta ÅŸoke oldu. Uzerli'yi kimse tanÄ±yamadÄ±. Sempatik tavÄ±rlarÄ±yla çok sevilen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, makyajsÄ±z fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca, takipçileri Uzerli'yi tanÄ±makta güçlü çekti. Üzerli'nin çilli ve yakÄ±n plandan çekimi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

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