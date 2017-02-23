MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik kundaklama olayÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli M.A.A, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan, "yakarak, yakÄ±cÄ± veya patlayÄ±cÄ± madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edilen M.A.A'nÄ±n hakimlik iÅŸlemleri sona erdi.
Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸüpheli M.A.A'nÄ±n, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Olay
KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda, 20 Åžubat'ta gece saatlerinde yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸ, güvenlik kamerasÄ± görüntülerinin incelenmesi üzerine olayÄ±n kundaklama olduÄŸu belirlenmiÅŸti. Görüntülerden ÅŸüphelinin kimliÄŸini belirlemeye yönelik çalÄ±ÅŸma yürüten Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda M.A.A'yÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.