Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 16:46

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik kundaklama olayÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli M.A.A, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sorgusunun ardÄ±ndan, "yakarak, yakÄ±cÄ± veya patlayÄ±cÄ± madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edilen M.A.A'nÄ±n hakimlik iÅŸlemleri sona erdi.

Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸüpheli M.A.A'nÄ±n, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Olay

KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda, 20 Åžubat'ta gece saatlerinde yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸ, güvenlik kamerasÄ± görüntülerinin incelenmesi üzerine olayÄ±n kundaklama olduÄŸu belirlenmiÅŸti. Görüntülerden ÅŸüphelinin kimliÄŸini belirlemeye yönelik çalÄ±ÅŸma yürüten Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda M.A.A'yÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

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THY uÃ§aÄŸÄ± ABD'ye zorunlu iniÅŸ yaptÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan gece saatlerinde Ã§Ä±kan TÃ¼rk Hava YollarÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Havana seferini yaparken geÃ§irdiÄŸi teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a zorunlu iniÅŸ yaptÄ±.


MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan zanlÄ± ilk kez konuÅŸtu

KadÄ±kÃ¶y'de 3 gÃ¼n Ã¶nce MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklama suÃ§undan mahkemeye sevk edilen ve serbest bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ali AligÃ¼l, bunu vatan duygularÄ± iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Qatar Airways'den skandal fotoÄŸraf

Qatar Airways personellerinin uygunsuz fotoÄŸraflarÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.