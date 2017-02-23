THY uÃ§aÄŸÄ± ABD'ye zorunlu iniÅŸ yaptÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan gece saatlerinde Ã§Ä±kan TÃ¼rk Hava YollarÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Havana seferini yaparken geÃ§irdiÄŸi teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a zorunlu iniÅŸ yaptÄ±.

Atatürk HavalimanÄ±'ndan dün gece saat 02.00'de Küba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'ya hareket eden TK 183 sefer sayÄ±lÄ± Airbus A330-200 tipi yolcu uçaÄŸÄ±nda teknik bir arÄ±za yaÅŸandÄ±. Kule ile irtibata geçen uçaÄŸÄ±n kaptan pilotu, Washington'a zorunlu iniÅŸ için izin istedi.Ä°çinde 175 yolcu olan uçak, Türkiye saatiyle 15.30'da Washington Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na sorunsuz indi. Kontrol için hangara alÄ±nan uçaktaki yolcularÄ±n gerekli kontrollerin ardÄ±ndan Havana'ya hareket edeceÄŸi bildirildi. Uçakta Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim ÇaÄŸlar ve beraberindeki heyetin de bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Ä°TO BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸlar, THY uçaÄŸÄ±nÄ±n, Atlantik Okyanusu'nda geçmiÅŸte çok sayÄ±da uçak ve geminin kaybolduÄŸu yer olarak bilinen ve "Bermuda Åžeytan Üçgeni" diye adlandÄ±rÄ±lan bölgenin üzerinden geçerken arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ÇaÄŸlar telefonla ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: "Küba'ya yaklaÅŸmÄ±ÅŸken Bermuda Üçgeni üzerinde motor arÄ±za verdi. Uçak içerisinde elektrik kesildi. Pilotumuz arÄ±za hakkÄ±nda bilgi vererek daha yakÄ±n olduÄŸu için Washington'a acil iniÅŸ yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyurdu. Hiçbir sorun yaÅŸamadan Washington'a indik. Åžu anda uçaÄŸÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor. En kÄ±sa sürede Küba'ya hareket edeceÄŸiz her ÅŸey yolunda."