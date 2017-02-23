FlaÅŸ MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ne kundaklayan zanlÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de bulunan MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni 3 gÃ¼n Ã¶nce kundaklayan Mehmet Ali A., mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldÄ±ran Mehmet Ali A., tutuklama talebiyle sevk edildiÄŸi mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamada bulunan Mehmet Ali A., "Bu yaptÄ±ÄŸÄ±m konu tamamen Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkÄ±nda söylediÄŸiyle ilgiliydi. Ben hayatÄ±mda alkol almadÄ±m. Herhangi bir örgüte de üye deÄŸilim" dedi.

ADLÄ° KONTROLLE SERBEST

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldÄ±ran ve terör polislerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali A., AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸünde iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmiÅŸti. Sevk sÄ±rasÄ±nda gazetecilerin sorusuna cevap veren zanlÄ±, "Abdülhamid Han'Ä±n torununa hakaret ettiÄŸi için yaptÄ±m" demiÅŸti. ArdÄ±ndan sanat merkezi saldÄ±rganÄ± Mehmet Ali A. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiÅŸti.Kartal'da bulunan Anadolu Adalet SarayÄ±nda mahkemeye çÄ±kan Mehmet Ali A., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.