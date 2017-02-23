Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 17:39

TSK desteÄŸiyle Ã–SO El Bab'Ä±n merkezini de ele geÃ§irdi iÅŸte ilk fotoÄŸraflar


Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin desteÄŸiyle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len El Bab operasyonunda sona gelindi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu El Bab ilçe merkezini de geçirdi. Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulunarak topraÄŸÄ± öptü.Bab merkezdeki AA muhabirlerinin verdiÄŸi bilgiye göre, ilçe merkezinin tamamÄ±nÄ± terör örgütü DEAÅž'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, hali hazÄ±rda DEAÅž'Ä±n döÅŸediÄŸi mayÄ±n ve diÄŸer bomba düzeneklerini temizliyor.Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarÄ±ndan Ahmed el-Åžahabi, "Bab kent merkezinin kontrolü ÅŸimdi muhaliflerde. MayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lardan dolayÄ± kontrolü bir ÅŸekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artÄ±k muhaliflerde." diye konuÅŸtu.AFP'nin haberine göre ise Suriyeli muhalif gruplardan Sultan Murat Tümeni adÄ±na açÄ±klama yapan Ahmet Osman, "El Bab'Ä±n tamamen kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuruyoruz. Åžu an yerleÅŸim mahallelerini mayÄ±nlardan temizliyoruz." dedi.Osman, "Saatlerce süren çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ve DEAÅž mevzilerinin bombalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son DEAÅž'lÄ±larÄ± da defettik." diye konuÅŸtu.

 

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