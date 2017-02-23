Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 19:41

FlaÅŸ TÃ¼rk komandolar Yunanistan'a kaÃ§tÄ±

tÃ¼rk komando

Yunan Ethnos gazetesi, 2 TÃ¼rk komandosunun Yunanistanâ€™a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸunu yazdÄ±

Gelen ilk bilgilere göre Fatih ArÄ±k ve Halit Çetin isimli 2 Türk vatandaÅŸÄ± kaçak yollardan Meriç Nehri’nden geçtiler. 15 Åžubat tarihinde Cezayirli insan tacirinin yakalanmasÄ±yla komandolarÄ±n da yakalandÄ±ÄŸÄ±, 17 Åžubat tarihinde Orestiada ÅŸehrindeki karakola baÅŸvurarak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduklarÄ± bildirildi.Gazete bu iki ÅŸahsÄ±n Recep Tayip ErdoÄŸan'Ä± öldürmeye kalkÄ±ÅŸan timden olabileceÄŸini iddia etti.Yunan polisinin konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi kundakÃ§Ä±sÄ± hakkÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de bulunan MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ne yÃ¶nelik kundaklama olayÄ±yla ilgili son dakika geliÅŸmesi yaÅŸandÄ±


FlaÅŸ KundakÃ§Ä±ya yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±.


FlaÅŸ MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ne kundaklayan zanlÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de bulunan MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni 3 gÃ¼n Ã¶nce kundaklayan Mehmet Ali A., mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.