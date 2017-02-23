FlaÅŸ TÃ¼rk komandolar Yunanistan'a kaÃ§tÄ±

Yunan Ethnos gazetesi, 2 TÃ¼rk komandosunun Yunanistanâ€™a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸunu yazdÄ±

Gelen ilk bilgilere göre Fatih ArÄ±k ve Halit Çetin isimli 2 Türk vatandaÅŸÄ± kaçak yollardan Meriç Nehri’nden geçtiler. 15 Åžubat tarihinde Cezayirli insan tacirinin yakalanmasÄ±yla komandolarÄ±n da yakalandÄ±ÄŸÄ±, 17 Åžubat tarihinde Orestiada ÅŸehrindeki karakola baÅŸvurarak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduklarÄ± bildirildi.Gazete bu iki ÅŸahsÄ±n Recep Tayip ErdoÄŸan'Ä± öldürmeye kalkÄ±ÅŸan timden olabileceÄŸini iddia etti.Yunan polisinin konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.