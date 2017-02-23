MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi kundakÃ§Ä±sÄ± hakkÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de bulunan MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ne yÃ¶nelik kundaklama olayÄ±yla ilgili son dakika geliÅŸmesi yaÅŸandÄ±

Serbest bÄ±rakÄ±lan kundakçÄ± Mehmet Ali Aligül hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiÄŸi mahkemeden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Fehmi Tosun'un talimatÄ± doÄŸrultusunda savcÄ±lÄ±k serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na itriaz etti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine Mehmet Ali Aligül hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasÄ±yla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan Mehmet Ali G. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ZanlÄ± çÄ±kÄ±ÅŸta, "Abdulhamid Han'Ä±n torununa laf söylediÄŸi için yaptÄ±m" demiÅŸti.

VALÄ° ÅžAHÄ°N: TERÖR BAÄžLANTISI YOK

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de saldÄ±rgan ile ilgili açÄ±klamasÄ±nda herhangi bir terör baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Alkollü bir ÅŸahÄ±s. Minibüs ÅŸoförü araÅŸtÄ±rmamÄ±z devam ediyor" ifadelerini kullandÄ±.