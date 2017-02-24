Azerbaycan Cumhurbaşkanından referandum öncesi istikrar mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumun ardından Türkiye'de istikrarlı bir dönemin başlayacağını savundu

Anadolu Ajansında yer alan habere göre Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı ağırlayan Aliyev, referandumun Türkiye açısından ‘iyi geçeceğini’ vurguladı: “Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye’nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak.”

Albayrak ise Aliyev’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva’nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.