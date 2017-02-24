El Bab'da terÃ¶ristlerin hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 2 asker ÅŸehit oldu

El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu iki asker ÅŸehit oldu

PatlamanÄ±n El Bab’Ä±n güneyindeki Tadif bölgesinin alt bölgesinde meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi. PatlamanÄ±n bugün saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldiÄŸi bildirildi.

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, “FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda 24 Åžubat 2017 tarihinde saat 12:00 sularÄ±nda El Bab’Ä±n hemen güneyindeki TADÄ°F yol kavÅŸaÄŸÄ± bölgesinde DEAÅž terör örgütü tarafÄ±ndan yola daha önceden döÅŸenmiÅŸ olan bir EYP’nin patlamasÄ± sonucu EYP/MAYIN keÅŸfi yapan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±ndan iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, üç kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n hayati tehlikesi bulunmamaktadÄ±r” denildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Ä°ntihar saldÄ±rÄ±sÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mi Cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. Bir gazetecinin El Bab’daki ÅŸehitlerle ilgili sorusuyla ilgili olarak, "Yol kontrolü yapan askerlerimize bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ± var. Orada da iki askerimiz ÅŸehit oldu. Bu ve buna benzer olaylarÄ±n olmamasÄ± için arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çok dikkatli davranÄ±yorlar ama maalesef bazen böyle olaylar geliÅŸiyor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.