Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 24/02/2017 13:59

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kiÅŸi hakkÄ±nda karar verildi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kiÅŸi alÄ±nan karar sonucunda tutuklandÄ±

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Anadolu Adliyesinde çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikçe adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine soruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± karara itiraz etmiÅŸti. Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesinin kararÄ±nda direnmesi üzerine itirazÄ± reddedilen soruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bir üst mahkemeye itiraz ederek zanlÄ± hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

KararÄ± deÄŸerlendiren üst mahkeme Mehmet Ali A. hakkÄ±nda tekrar yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±. KararÄ±n ardÄ±ndan Mehmet Ali A. tekrar Gayrettepe AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne getirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Mehmet Ali A. Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Mehmet Ali A. emniyetten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, “Referandumla hiç bir alakasÄ± yok bu konunun. Müjdat Gezen'in saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ±” dedi.

Kaynak: Hürriyet
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