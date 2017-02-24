Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 24/02/2017 16:22

ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

viranÅŸehir saldÄ±rÄ±

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n ViranÅŸehir Ä°lÃ§esi'nde 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Viransehir ilçesinde geçen cuma günü YeniÅŸehir Mahallesi’nde bulunan adliye ve emniyet mensuplarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± lojmanÄ±n bulunduÄŸu sokakta bomba yüklü minibüs infilak ettirildi. Patlamada, biri 11 yaÅŸÄ±nda çocuk 2 kiÅŸi ÅŸehit oldu, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±. Olaya iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada 89 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bugün terör örgütü PKK'nÄ±n silahlÄ± kanadÄ± HPG hain saldÄ±rÄ±yÄ± internet sitelerinde üstlendi.

Hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristlerle irtibatÄ±n yeni saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± için olayÄ±n geç üstlenildiÄŸi ve geçen 3 AralÄ±k günü ilçede düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin anÄ±sÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ViranÅŸehir'de geçen yÄ±l 3 AralÄ±k gecesi, eylem için ilçeye gelen 4 terörist güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±na silahla karÅŸÄ±lÄ±k verince, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmiÅŸti.

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