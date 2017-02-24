Mesut Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyaretinde o konular ele alÄ±nacak

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile pazar günü yapacaÄŸÄ± görüÅŸmede ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, terör örgütü PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki son geliÅŸmelerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Barzani'nin yarÄ±n baÅŸlayacak Türkiye ziyaretini AA muhabirine deÄŸerlendiren IKBY'deki uzmanlar, Ankara ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin boyutuna dikkati çekerek gündemin yoÄŸun olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mesut Barzani'nin danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Kifah Mahmut, "Barzani-ErdoÄŸan görüÅŸmesinde enerji anlaÅŸmalarÄ± ve terörle mücadele konuÅŸulacak ancak bölgenin mevcut durumu dolayÄ±sÄ±yla çok fazla konu masada olacak. Bu anlamda her iki liderin de ajandalarÄ± kabarÄ±k olacak." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 8 Ocak'taki Erbil ziyaretinde sözünü ettiÄŸi "ortak ticari heyet" oluÅŸturulmasÄ± konusunu hatÄ±rlatan Mahmut, "YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Erbil ziyaretinin çok faydalÄ± sonuçlarÄ± oldu. Söz konusu heyet, ekonomik iliÅŸkilere ivme kazandÄ±rabilir." diye konuÅŸtu.

IKBY Parlamentosu DoÄŸal Kaynaklar ve Petrol Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± DilÅŸat Åžaban da Ankara ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin özellikle enerji boyutunda çok güçlü bir aÅŸamaya geldiÄŸini söyledi. DilÅŸat, bu iyimser tablonun diÄŸer iÅŸbirliÄŸi alanlarÄ±na da olumlu yansÄ±malarÄ±nÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Irak ile Türkiye arasÄ±ndaki ticaret hacminin yaklaÅŸÄ±k 11 milyar dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžaban, bunun yüzde 85'inin IKBY ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"IKBY'nin zor günlerdeki tek dostu Türkiye"

Irak Türkmen KalkÄ±nma Partisi BaÅŸkanÄ± Muhammet Ä°lhanlÄ± ise Ankara-Erbil arasÄ±ndaki güçlü, dengeli ve saÄŸlam iliÅŸkilere dikkati çekerek "IKBY'nin zor günlerdeki tek dostunun Türkiye" olduÄŸunu vurguladÄ±.

BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gergin olduÄŸu dönemde Kürt bölgesine Türkiye'nin yardÄ±m elini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°lhanlÄ± ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Irak merkezi hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin iliÅŸkileri bütçe krizinden dolayÄ± kötü bir seviyeye geldiÄŸi zaman Kürtlere yardÄ±m eden tek ülke Türkiye oldu. Bunun kÄ±smen atlatÄ±lmasÄ±ndan sonra ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin güçlenmesi, siyasi iliÅŸkilere de olumlu yansÄ±dÄ±. Ä°ki taraf arasÄ±nda çok uyumlu ve dengeli bir siyasi iliÅŸki bulunmaktadÄ±r."

Türkiye'nin bazÄ± komÅŸu ülkelerin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine IKBY'nin içiÅŸlerine karÄ±ÅŸmadan güçlü iliÅŸkiler kurduÄŸuna dikkati çeken Ä°lhanlÄ±, "Türkiye'nin göstermiÅŸ olduÄŸu iyi niyetten dolayÄ± Kürtler, kendilerini Türkiye'ye daha yakÄ±n hissediyor. Bu yüzden Barzani ve IKBY, Türkiye'nin yanÄ±nda durmayÄ± daha uygun görüyor." dedi.

Öncelikli konular terörle mücadele ve güvenlik

Duhok Amerikan Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Dr. Beyar Doski ise ErdoÄŸan-Barzani görüÅŸmesinde öncelikle terörle mücadele ve güvenlik dosyalarÄ±nÄ±n masada olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Doski, "Barzani ve ErdoÄŸan, HaÅŸdi Åžabi'nin Musul vilayetindeki varlÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n Irak'taki yayÄ±lmacÄ± politikasÄ± ve DEAÅž tehdidini de görüÅŸecekler. Türkiye için Kürdistan bölgesinin güvenliÄŸi çok önemli. Kürtlerin Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± istikrarlÄ± bir ÅŸekilde korumasÄ± Ankara için hayati önemde. Barzani bunun nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ± ve Türkiye üzerindeki tehditlerin nasÄ±l bertaraf edileceÄŸini tartÄ±ÅŸabilir." â€¨diye konuÅŸtu.

GörüÅŸmede enerji ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±ndan çok siyasi meselelerin ele alacaÄŸÄ± kanaatinde olduÄŸunu aktaran Doski, "Kürdistan Bölgesi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna hazÄ±rlanÄ±yor ve görüldüÄŸü gibi Barzani, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra birçok Avrupa ülkesinden destek istiyor. Türkiye de Barzani'nin en iyi müttefikleri arasÄ±nda. Barzani'nin ErdoÄŸan ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmede baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± ihtimali yüksek." ifadelerini kullandÄ±.

Erbil'de yayÄ±n yapan Khabat gazetesinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Selam Abdullah da enerji konularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bölgedeki siyasi geliÅŸmelerin geniÅŸ ÅŸekilde Barzani ve ErdoÄŸan tarafÄ±ndan ele alÄ±nacaÄŸÄ± öngörüsünde bulundu.

"Ankara ve Erbil'in bölgedeki önemli siyasi geliÅŸmeleri birlikte ele almasÄ± gerektiÄŸi kanaatindeyim. Tükiye ile Kürdistan bölgesinin çok eskiye dayanan güçlü dostane iliÅŸkileri var. BilindiÄŸi üzere her iki taraf arasÄ±nda 50 yÄ±llÄ±k bir petrol anlaÅŸmasÄ± var. Bu konunun da görüÅŸülmesi gerekiyor." diyen Abdullah, Suriye'de "ortak hareket etme" konusunun da toplantÄ±da gündeme gelmesini beklediÄŸini sözlerine ekledi.

"Erbil yönetimi, hem DEAÅž'la hem de PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile aynÄ± noktada"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, önceki gün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretine iliÅŸkin, "KonuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z çok konu var. Irak bizim için her yönden önemli. Ekonomik açÄ±dan, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi noktasÄ±nda, insani açÄ±dan, kültürel açÄ±dan. Bu trafiÄŸin devam ettirilmesi çok önemli. Çünkü sayÄ±n Barzani'nin ÅŸahsÄ±nda Erbil yönetimi de hem DEAÅž'la hem de PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile aynÄ± noktada durmaktadÄ±r. Bu konudaki iÅŸbirliÄŸimizi ne kadar güçlendirirsek, bu iki ülke için de o kadar faydalÄ± olacaktÄ±r. EÅŸ zamanlÄ± olarak BaÄŸdat-Erbil gerginliklerini geçmiÅŸe doÄŸru düÅŸündüÄŸünüz zaman bu hassasiyeti biz her zaman dikkate alarak hareket ettik. Dengeleri, hassasiyetleri dikkate alarak, bu görüÅŸmeyi gerçekleÅŸtiriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye ziyaretine yarÄ±n baÅŸlayacak olan IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'yi pazar günü Ä°stanbul'da kabul edecek.