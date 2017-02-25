Silopi'deki tank taburundan DAEÅž'e karÅŸÄ± ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼k ÅŸov

Silopi 172. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Tank Taburu DAEÅž zaferini ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸovla kutladÄ±.

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesindeki 172. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Tank Taburu, El Bab'da DAEÅž'e karÅŸÄ± elde edilen zaferi ilginç bir ÅŸekilde kutladÄ±. Taburdaki M60-T tanklarÄ±nÄ± 'Ay ve YÄ±ldÄ±z'Ä± ÅŸeklinde bir araya getirerek Türk BayraÄŸÄ± figürü oluÅŸturan askerler muhteÅŸem bir görüntüye imza attÄ±. MehmetçiÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± tank ÅŸovun fotoÄŸraflarÄ±, sosyal medyadan da paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.