Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/02/2017 06:25

Silopi'deki tank taburundan DAEÅž'e karÅŸÄ± ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼k ÅŸov


Silopi 172. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Tank Taburu DAEÅž zaferini ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸovla kutladÄ±.

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesindeki 172. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Tank Taburu, El Bab'da DAEÅž'e karÅŸÄ± elde edilen zaferi ilginç bir ÅŸekilde kutladÄ±. Taburdaki M60-T tanklarÄ±nÄ± 'Ay ve YÄ±ldÄ±z'Ä± ÅŸeklinde bir araya getirerek Türk BayraÄŸÄ± figürü oluÅŸturan askerler muhteÅŸem bir görüntüye imza attÄ±. MehmetçiÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± tank ÅŸovun fotoÄŸraflarÄ±, sosyal medyadan da paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

 

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