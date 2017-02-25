FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri Ä°mamÄ± 31 yÄ±l Ã¶nce Ã¶rgÃ¼t yapÄ±lanmasÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸ

15 Temmuz darbe gecesi yakalanan FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri imamÄ± Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z'Ã¼n 1986 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yapÄ±lanmasÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kurmay Albay Bilal Akyüz 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi AkÄ±ncÄ±lar Üssü'nde yakalandÄ±. YapÄ±lan incelemede Akyüz'ün Kara Kuvvetleri Ä°mamÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Darbeyi yöneten ekipte olan Akyüz'e ait ÅŸok bir belge ele geçirildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ele geçirdiÄŸi belge FETÖ'nün TSK içine 31 yÄ±l önce nasÄ±l sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne seriyor.Akyüz daha askeri okulda öÄŸrenciyken 18 AralÄ±k 1986'da 'FetullahçÄ± Askerler' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ifade vermiÅŸ, FETÖ'nün nasÄ±l irtibata geçtiÄŸini, Gülen'i nasÄ±l gördüklerini bir bir anlatmÄ±ÅŸ. Ä°fade dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için Akyüz 15 Temmuz'da halka bomba atan bir teröriste dönüÅŸtü . Ä°ÅŸte Akyüz'ün 31 yÄ±l önce "KomutanlÄ±k Önüne" diye baÅŸlayan o ifadesi:ÇamlÄ±ca Askeri Hastanesi'nde M.T. yakÄ±nlÄ±k gösterip bir yerlere çaÄŸÄ±rdÄ±.

SAÄ°D-Ä° NURSÄ° KÄ°TAPLARI OKUDUM

M.T. yaz tatiline giderken K.Ä°.'nin ev adresini bana vermiÅŸti. Ben de iki kere ona gittim. BulamayÄ±nca M. bana Ankara'da bir abinin adresini verdi. Orada A.G. isimli birisi vardÄ±. ÖÄŸretmen olabilir. Ä°mamlÄ±k yapÄ±yordu. O evde ayrÄ±ca T.M. Fen derslerinde bilgiliydi. Ankara Gazi öÄŸrencisi Fatih kod isimli biri uÄŸradÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Zafer dergisi, Said-i Nursi kitaplarÄ± vardÄ±. 10-15 adet kaset dinledim.

FETULLAH ÜLKEYÄ° DÜZELTECEK

E.M. ile hiçbir iliÅŸkim yoktu. Ben M.T.'den baÅŸka kimseden teklif almadÄ±m. BaÅŸka eve gitmekte, kurs almakta talimatÄ± verdi. Ankara'da Balgat'daki eve gitme talimatÄ± verdi. Ve atÄ±lÄ±nca korkamam hususunda benle konuÅŸtular ve 'konuÅŸmama' talimatÄ± verdiler. Gülen'i bize tanÄ±tÄ±rken onun bu ülkeyi düzelteceÄŸi tanÄ±tÄ±ldÄ±. SilahlÄ± Kuvvetler hakkÄ±nda buranÄ±n dini açÄ±dan bozuk olduÄŸunu söylüyorlardÄ±.(Kaynak: AkÅŸam)