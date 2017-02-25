Åžilili reklamcÄ± Ferrada'dan Ã–nemli olan oy vermek deÄŸil bunun sonunda neyin olacaÄŸÄ± dedi

CHP'nin referandum iÃ§in davet ettiÄŸi Åžilili reklamcÄ± Ferrada referandum ve 'hayÄ±r' kampanyasÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP'nin referandum için davet ettiÄŸi Åžilili reklamcÄ± Francisco Garcia Ferrada, CHP Gençlik KollarÄ±nca KadÄ±köy'de düzenlenen etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.TasarÄ±m Atölyesi KadÄ±köy'de düzenlenen programda konuÅŸan Ferrada, referandum sürecine deÄŸinerek, burada önemli olanÄ±n "HayÄ±r" oyu vermek deÄŸil, bunun sonunda neyin inÅŸa edileceÄŸi olduÄŸunu söyledi Hükümetin deÄŸiÅŸiklik önerdiÄŸini dile getiren Ferrada, "Åžu anla aynÄ± olmamak için 'hayÄ±r' oyu vermemek lazÄ±m. 'HayÄ±r' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inÅŸa etmek lazÄ±m. KampanyayÄ± kazandÄ±racak ÅŸey budur." dedi.

"BÄ°R YOLA ULAÅžMAK Ä°ÇÄ°N ÇOK FAZLA TARTIÅžIYORSUNUZ"

Daha iyi bir Türkiye için fikre sahip olmak gerektiÄŸini vurgulayan Ferrada, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Bir hafta boyunca Türkler hakkÄ±nda öÄŸrendiÄŸim ÅŸey, bir yola ulaÅŸmak için çok fazla tartÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Sonuç olarak güzel bir ÅŸey bu. Bir anda kayboluÅŸa sebebiyet verebilir, öncelikle bir yere gitmek için yapacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyin hükümete oy verenler için de güzel olmasÄ±, farklÄ± kültürleri çaÄŸÄ±rmasÄ± lazÄ±m."Ferrada, "Bu kampanyalar duygusal kampanyalardÄ±r. Türkiye'de farklÄ± insanlarÄ±n birlikte, huzurla yaÅŸamasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, birlikte mutlu ÅŸekilde yaÅŸamasÄ±nÄ±n anlatÄ±lmasÄ± lazÄ±m, korkudan kurtulmak lazÄ±m. KiÅŸisel hÄ±rslar ve egodan kurtulmak lazÄ±m." dedi. EtkinliÄŸe, KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, CHP Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Emre YÄ±lmaz ve partililer katÄ±ldÄ±.