Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/02/2017 14:45

Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen isminden annesine duygu dolu mesaj


ÅžarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici annesinin de olduÄŸu bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. Annesine olan Ã¶zlem ve sevgisini belirten Derici, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na duygusal bir not yazdÄ±.

Ä°rem Derici'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± çocukluk fotoÄŸrafÄ±nda annesinin gençliÄŸine benzemesi gözlerden kaçmadÄ±. Derici, adeta annesinin kopyasÄ± gibi.Ä°rem Derici paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na ÅŸu yorumu yaptÄ±: Annem beni aÄŸlattÄ± bu gece. Eski fotoÄŸraflara zaafÄ±mÄ± bilirsiniz belki. Bir ton geçmiÅŸten fotoÄŸrafla yüzleÅŸtim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kÄ±ymeti bilmek lazÄ±m, benim canÄ±m annem hergün sabah akÅŸam hala 30 yaÅŸÄ±na gelen kÄ±zÄ±nÄ± 3 yaÅŸÄ±nda gibi görüyor. "Bak aklÄ±m sende, üÅŸütme, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz aÄŸrÄ±msÄ±n, sana canÄ±m feda..." Ä°yi ki senin kÄ±zÄ±nÄ±m, benim hükümet gibi anam! Ä°yi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananÄ±zÄ± babanÄ±zÄ±, üstleri açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r belki, örtün...

Ä°ÅŸte Ä°rem Derici'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bursaspor kafilesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda ilginÃ§ detay

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