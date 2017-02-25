Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen isminden annesine duygu dolu mesaj

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici annesinin de olduÄŸu bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. Annesine olan Ã¶zlem ve sevgisini belirten Derici, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na duygusal bir not yazdÄ±.

Ä°rem Derici'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± çocukluk fotoÄŸrafÄ±nda annesinin gençliÄŸine benzemesi gözlerden kaçmadÄ±. Derici, adeta annesinin kopyasÄ± gibi.Ä°rem Derici paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na ÅŸu yorumu yaptÄ±: Annem beni aÄŸlattÄ± bu gece. Eski fotoÄŸraflara zaafÄ±mÄ± bilirsiniz belki. Bir ton geçmiÅŸten fotoÄŸrafla yüzleÅŸtim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kÄ±ymeti bilmek lazÄ±m, benim canÄ±m annem hergün sabah akÅŸam hala 30 yaÅŸÄ±na gelen kÄ±zÄ±nÄ± 3 yaÅŸÄ±nda gibi görüyor. "Bak aklÄ±m sende, üÅŸütme, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz aÄŸrÄ±msÄ±n, sana canÄ±m feda..." Ä°yi ki senin kÄ±zÄ±nÄ±m, benim hükümet gibi anam! Ä°yi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananÄ±zÄ± babanÄ±zÄ±, üstleri açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r belki, örtün...

Ä°ÅŸte Ä°rem Derici'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±: