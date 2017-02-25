Bursaspor kafilesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda ilginÃ§ detay

DÃ¼n akÅŸam KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±ndan maÄŸlubiyetle ayrÄ±lan Bursaspor takÄ±m kafilesine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama geldi. Hakan Ãœnsal yaÅŸanan saldÄ±rÄ±daki detaylardan bahsetti: "Ä°Ã§eriden kapÄ± aÃ§manÄ±n hangi akÄ±l, mantÄ±k ve hesapla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gerekmektedir"

Bursaspor takÄ±m kafilesine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± üzüntüyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hakan Ünsal, "Türk futboluna, taraftarÄ±na ve ülkemize hiçbir ÅŸart ve koÅŸulda yakÄ±ÅŸmayan görüntülerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini isteriz. Futbolun olmazsa olmazÄ± futbolculara yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ± sadece Bursasporlu kardeÅŸlerimize deÄŸil Türk futboluna yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu üzücü olayÄ±n daha vahim tarafÄ± ise takÄ±m otobüsünün kapÄ±sÄ±nÄ±n içeriden açÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan futbolcu kardeÅŸlerimize saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. SaldÄ±rÄ± zaten kabul edilemez iken, içeriden kapÄ± açmanÄ±n hangi akÄ±l, mantÄ±k ve hesapla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da göz önünde bulundurulmasÄ± gerekmektedir" diye konuÅŸtu.

"YAPANLAR EN AÄžIR CEZAYI ALMALIDIR"

SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan ve sebep olanlarÄ±n en aÄŸÄ±r cezayÄ± almalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Ünsal, "YaÅŸanan üzücü olayda futbolcu kardeÅŸlerimizin yanÄ±ndayÄ±z ve gerçekleÅŸen olaydan zarar görmemeleri konusunda Hukuki ve manevi her türlü desteÄŸi vereceÄŸiz. Harun Tekin ve Bursasporlu futbolcu kardeÅŸlerimize büyük geçmiÅŸ olsun dileklerimizi iletiriz. Önümüzdeki günlerde liglerimizde oynayan takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n kaptanlarÄ± ile görüÅŸerek durum deÄŸerlendirmesi yapacak, tüm futbolcu kardeÅŸlerimizin sorunlarÄ± ve bu tür olaylarÄ±n bir daha olmamasÄ± için neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusunda görüÅŸlerini alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiririz" ifadelerini kullandÄ±.