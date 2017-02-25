SÄ±nÄ±rdan Irak'taki PKK'lÄ±lara top yaÄŸdÄ±

DÃ¼n akÅŸam KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±ndan maÄŸlubiyetle ayrÄ±lan Bursaspor takÄ±m kafilesine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama geldi. Hakan Ãœnsal yaÅŸanan saldÄ±rÄ±daki detaylardan bahsetti: "Ä°Ã§eriden kapÄ± aÃ§manÄ±n hangi akÄ±l, mantÄ±k ve hesapla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gerekmektedir"