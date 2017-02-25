SÄ±nÄ±rdan Irak'taki PKK'lÄ±lara top yaÄŸdÄ±

Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 34'Ã¼ncÃ¼ Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda konuÅŸlu obÃ¼s toplarÄ± PKK hedeflerini yoÄŸun top atÄ±ÅŸÄ±na tuttu.
Hakkari'nin Kuzey Irak'a sÄ±fÄ±r noktada bulunan Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Derecik Beldesi'nde konuÅŸlu 34'üncü Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda bugün öÄŸlen saatlerinde hareketlilik yaÅŸandÄ±.Alayda bulunan obüs toplarÄ±, Türkiye Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan daÄŸlarda belirlenen PKK hedeflerini yoÄŸun top atÄ±ÅŸÄ±na tuttu. Hareketlilik yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sürdü. Top atÄ±ÅŸlarÄ±, belde sakinleri tarafÄ±ndan da izlendi.