Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/02/2017 19:07

Ä°stanbul'da yÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getiren olay tÃ¼m binalar boÅŸaltÄ±ldÄ±


Ä°stanbul'da devam eden metro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda MecidiyekÃ¶y-Mahmutbey hattÄ± Ã¼zerinde oturan vatandaÅŸlarÄ± binalarÄ±ndan Ã§Ä±kmalarÄ± istendi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n binalarda Ã§atlaklar oluÅŸturduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar YüzyÄ±l Mahallesi'nde yapÄ±mÄ± süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki sokakta oturanlar binalarÄ±nda çatlaklar oluÅŸtuÄŸunu fark etti.Sokak sakinleri bunun üzerine durumu BaÄŸcÄ±lar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk incelemelerin ardÄ±ndan 2'si 5 katlÄ±, 2'si de 4 katlÄ± 4 binayÄ± tedbir amaçlÄ± boÅŸalttÄ±.Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 iÅŸ yeri sahibi taÅŸÄ±yabilecekleri kadar eÅŸyayÄ± yanlarÄ±na alÄ±p daire ve iÅŸyerlerinden ayrÄ±ldÄ±. Öte yandan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ölçüm ekipleri sokak ve binalarda hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ä°nceleme ve binalardan alÄ±nacak numunelerin ardÄ±ndan hasarÄ±n hangi boyutta olduÄŸu, hasarÄ±n da neden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± netleÅŸecek.

 

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