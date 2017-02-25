TSK'dan ihraÃ§ edilen doktor dÃ¼nyaya umut oluyor

28 Åžubat dÃ¶neminde binbaÅŸÄ± rÃ¼tbesiyle emekliye sevk edilen Op. Dr. Cevat UÃ§ar'Ä±n dÄ±ÅŸ kulak yolunu oluÅŸturan "UÃ§ar Flebi" yÃ¶ntemini tÃ¼m dÃ¼nya uyguluyor.

Kulak, Burun, BoÄŸaz HastalÄ±klarÄ± Klinik Åžefi olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Deniz Hastanesinden 28 Åžubat döneminde binbaÅŸÄ± rütbesiyle emekliye sevk edilen Op. Dr. Cevat Uçar'Ä±n literatüre kendi adÄ±yla geçen ve normale en yakÄ±n dÄ±ÅŸ kulak yolunu oluÅŸturan "Uçar Flebi" yöntemi, tüm dünyada baÅŸarÄ±yla uygulanÄ±yor.Cevat Uçar, AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken, orta kulak boÅŸluÄŸunda bulunmamasÄ± gereken cilt epitelinin büyümesi ÅŸeklinde tanÄ±mlanan "kolesteatom"un, "beyin absesi", "yüz felci" ve "denge bozukluÄŸu" ÅŸeklinde komplikasyonlar ortaya çÄ±karabildiÄŸine deÄŸinerek, bunu önlemek için kulak zarÄ± ve arkasÄ±ndaki dokularÄ±n tamamen çÄ±kartÄ±lmasÄ± gereken bir ameliyat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"DIÅž KULAK YOLU CEVÄ°Z SIÄžACAK KADAR GENÄ°Åž HALE GELDÄ°"

AmeliyatÄ±n ardÄ±ndan dÄ±ÅŸ kulak yolunun bir ceviz sÄ±ÄŸacak kadar geniÅŸ hale geldiÄŸini vurgulayan Uçar, ÅŸöyle devam etti:"Bu da istenmeyen bir durumdur; estetik görünmez, kulak yolunda baÅŸkalarÄ±nÄ±n dikkatini çekecek kadar büyük bir delik vardÄ±r. Bu ameliyatÄ± olan hastalar denize girdiÄŸinde, banyo yaptÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸ dönmesiyle karÅŸÄ±laÅŸabilir, ömür boyu kulak bakÄ±mÄ± gereken ameliyat olduÄŸu için bir kulak burun boÄŸaz uzmanÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± olarak yaÅŸamak mecburiyetinde kalabilir, dÄ±ÅŸ kulak yoluna uygulanabilecek iÅŸitme cihazlarÄ± uygulanamayabilir. Bu sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak için yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r kÄ±kÄ±rdak, kemik, deri, yaÄŸ, adale dokusu, sentetik, seramik maddeler bölgeye konulmuÅŸ. BunlarÄ±n faydalarÄ± olduÄŸu gibi genel olarak bazÄ± problemleri de beraberinde getirebilmektedirler. Mesela kulak yolundaki boÅŸluÄŸu doldurmak için konulan dokular bünye tarafÄ±ndan reddedilebilmekte, enfeksiyona sebep olmakta veya oraya konulan canlÄ± dokular zamanla çekilebilmekte, küçülebilmekte ve kaybolabilmektedir."

LÄ°TERATÜRE KENDÄ° ADIYLA GEÇTÄ°: "UÇAR FLEBÄ°"

Uçar, dÄ±ÅŸ kulak yolunda ameliyattan sonra ortaya çÄ±kan boÅŸluÄŸu doldurmak için geliÅŸtirdiÄŸi yöntemi 20 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yöntemin dünya tÄ±p literatürüne de "Uçar Flebi" olarak geçtiÄŸini belirterek, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:"Kulak yolundaki ceviz büyüklüÄŸündeki boÅŸluÄŸa yeni bir dÄ±ÅŸ kulak yolu yaparak, normale en yakÄ±n dÄ±ÅŸ kulak yolunu oluÅŸturduk. Periost denilen kemik zarÄ± ve altÄ±ndaki küçük ince kemik parçalarÄ±ndan oluÅŸan bu flebi ilk olarak uygulayan cerrah benim. GeliÅŸtirdiÄŸim, 20 yÄ±l önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m 70'in üzerinde hastaya uyguladÄ±ÄŸÄ±m yerli bir yöntemdir. BaÅŸarÄ±yla uygulanÄ±yor ve hastalarÄ±mÄ±z herhangi bir problemle karÅŸÄ±laÅŸmadan hÄ±zla iyileÅŸiyor. HastanÄ±n kendi dokusu olduÄŸu için de flep çok kolay besleniyor ve hasta sorunsuz ÅŸekilde hayatÄ±na devam ediyor. Yöntem, 2006'da European Archives of Oto-Rhino-Laryngology dergisinde yayÄ±mlandÄ±ktan sonra bir hayli ilgi gördü, birkaç yÄ±l içinde kitaplara referans olarak konuldu ve kronolojik kulak burun boÄŸaz cerrahisi tarihinde yer aldÄ±. Åžu anda uluslararasÄ± merkezlerde de uygulanÄ±yor. Geçen yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Hindistan King George Üniversitesinden bir hekim 56 hastada uyguladÄ±ÄŸÄ± 'Uçar Flebi'nin sonuçlarÄ±nÄ± 'kulak cerrahisi sorunlarÄ±nda yeni bir umut' olarak sundu."

"ULASLARARASI HEKÄ°MLER VÄ°DEO VE DÖKÜMANLARINI TALEP EDÄ°YOR"

UluslararasÄ± merkezlerden hekimlerin kendisinden ameliyatÄ±n video ve dokümanlarÄ±nÄ± talep ettiÄŸini söyleyen Uçar, "Bu dokümanlarla baÅŸlayan ve bu flebi bizden daha fazla sayÄ±da uygulayan birçok merkez var. Sonuçlar da 'muhteÅŸem' ya da 'eÅŸsiz' olarak ifade ediliyor. Bu hastalÄ±k sosyoekonomik durumu zayÄ±f topluluklarda daha yaygÄ±n görülüyor. GüneydoÄŸu Asya, Çin ve Hindistan'da çokça hasta olduÄŸu için, Uçar Flebi yaygÄ±n uygulanÄ±yor. ÖrneÄŸin Hindistan'da bir merkezde 1,5 yÄ±lda 22 hasta ameliyat edilmiÅŸ. Benim için yöntem hakkÄ±nda 'kolay' nitelemesi, 'muhteÅŸem' ya da 'eÅŸsiz' ifadelerinden daha memnuniyet verici çünkü bu kolay yapÄ±labilir bir ameliyat, sofistike deÄŸil, karmaÅŸÄ±k deÄŸil, yöntemin bir avantajÄ± da bu " diye konuÅŸtu.