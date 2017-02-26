VatandaÅŸlar evlerini terk ediyor duvarlara 15 Temmuz yazÄ±p camlarÄ± indiriyorlar

Ankara'da son 2 aydÄ±r BahÃ§elievler ilÃ§esinde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, duvarlara yazÄ±lan yazÄ±larÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e ve pencere kapÄ± camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

BaÅŸkent'te Bahçelievler bölgesinde yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r binalara yazÄ± yazarak, kapÄ± camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p kaçan ÅŸahÄ±s, çevre sakinlerine kabus dolu günler yaÅŸatÄ±yor.BaÅŸkent'te Bahçelievler semtinde yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r binalara yazÄ± yazarak, kapÄ± camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p kaçan ÅŸahÄ±s, apartman sakinlerini tedirgin ediyor. Bir binanÄ±n arkasÄ±ndan dolanarak güvenlik kameralarÄ±nÄ±n yönünü deÄŸiÅŸtiren ÅŸahÄ±s, duvarlarÄ± boyayÄ±p, bina giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n camÄ±nÄ± kÄ±rarak kaçtÄ±. ÅžahsÄ±n genellikle sabaha karÅŸÄ± 02.00 ile 03.00 saatlerinde bu bölgeye geldiÄŸini söyleyen bina sakinleri, komÅŸularÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± büyük bir korku içinde olduÄŸunu, hatta bu yüzden evlerini bÄ±rakarak akrabalarÄ±nÄ±n yanlarÄ±na gittiklerini ifade etti. Huzursuz olduklarÄ±nÄ± ve ne yapacaklarÄ±nÄ± bilmediklerini söyleyen bina sakinleri, ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± için yetkililerden yardÄ±m beklediklerini dile getirdi.