GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri herkesi ayaÄŸÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Suriyeli adam AdapazarÄ±'nda yakalandÄ±

Taksim'de oÄŸluyla dilenen ve oÄŸlunun kucaÄŸÄ±nda uyumasÄ± iÃ§in sÃ¼rekli ilaÃ§ veren Suriyeli baba Muhammet Abdullah AdapazarÄ±'nda yakalandÄ±.

AdapazarÄ± YaÄŸcÄ±lar Mahallesi'nde yankesicilik olayÄ±nÄ±n maÄŸduru Timur B.'nin ihbarÄ± üzerine polis ÅŸüphelinin peÅŸine düÅŸtü. Polis ekipleri, TÄ±ÄŸcÄ±lar Mahallesi Pamuklar Sokak'ta Suriyeli Muhammet Abdullah'Ä± oÄŸluyla birlikte yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Timur B.'nin teÅŸhis ettiÄŸi ÅŸüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. BeyoÄŸlu Belediyesi ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan geçen hafta Taksim MeydanÄ±'nda oÄŸlunu dilendirirken yakalanan Suriyeli adam, kendisinin ve çocuÄŸunun hasta olduÄŸunu iddia ederek serbest bÄ±rakmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.