Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/02/2017 14:48

El Bab'da patlama oldu yaralÄ± askerler var

el bab

El Bab el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± temizliÄŸi sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olay sonucunda 3 asker yaralandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilçesinde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Suriye'nin El Bab kentinin DEAÅž terör örgütü tarafÄ±ndan yola daha önceden döÅŸenmiÅŸ olan bir EYP'nin patlamasÄ± sonucu EYP ve mayÄ±n keÅŸfi yapan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±ndan 3 asker yaralandÄ±. YaralÄ± asker bölgeden tahliye edilerek, sÄ±nÄ±rdaki Çobanbey SÄ±hhi Tahliye noktasÄ±na götürüldü.YaralÄ± askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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