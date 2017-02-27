Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/02/2017 16:04

ModayÄ± en ucuza takip edebileceÄŸiniz adres Picodisale

Picodisale

2013 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiyeâ€™de kupon yayÄ±ncÄ±sÄ± olarak hizmet veren Picodi com, eticaret pazarÄ±na hareket getirecek yeni yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼ Picodi sale comâ€™u geÃ§tiÄŸimiz ay yayÄ±na aldÄ±.

Türkiye’de kupon yayÄ±ncÄ±sÄ± olarak hizmet veren Picodi.com, eticaret pazarÄ±na hareket getirecek yeni yeni ürünü Picodi-sale.com’u geçtiÄŸimiz ay yayÄ±na aldÄ±. Polonya merkezli olan giriÅŸim, yaklaÅŸÄ±k 32 ülkede hizmet veriyor ve Türkiye’de lider konumda.Türkiye kupon sektöründe pazar pazÄ± en yüksek marka konumunda olan Picodi, bugüne kadark kazandÄ±ÄŸÄ± deneyimleri yeni bir alana aktarmak istiyor. Ä°ndirimden faydalanmak isteyenlerin adresi olan Picodi.com’da online satÄ±ÅŸ yapan bilindik markalarÄ±n indirim kodlarÄ±nÄ± ve kampanyalarÄ±nÄ± bulmak mümkün. Sadece Picodi’ye özel kodlarÄ± da bulabilen kullanÄ±cÄ±lar özel günlere ait hazÄ±rlanan indirimlerden de faydalanabiliyor. Picodi-sale.com’un iÅŸleyiÅŸi ise Picodi’den farklÄ±. Burada indirim kuponlarÄ± yerine farklÄ± sitelerden moda ürünlerini tek bir yerde görebiliyor ve bütçenize en uygun olanÄ± bulabiliyorsunuz. Giyim, aksesuar, ayakkabÄ± gibi kategorilerde belli baÅŸlÄ± bilindik markalarÄ±n ürünlerini Picodi-sale.com’da bulmak mümkün.

 

 

Türkiye ile birlikte Rusya, Brezilya ve Singapur’da yayÄ±na alÄ±nan site henüz yolun baÅŸÄ±nda.Picodi.com ekibinin bugüne kadar kupon sektöründe gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± listeleme kategorisinde de gösterebilme ÅŸansÄ± oldukça yüksek.

 

 

 

 

 

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