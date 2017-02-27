Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/02/2017 18:21

AnlÄ±k istihbarat alÄ±ndÄ± PKK'nÄ±n kampÄ±na bomba yaÄŸdÄ±


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, PKK'nÄ±n Kuzey Irak'taki kampÄ±na operasyon dÃ¼zenledi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bu akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan açÄ±klamada, gün içinde PKK'nÄ±n Kuzey Irak'taki bir kampÄ±na ani müdahale ile operasyon düzenlendiÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi: Bugün 14.56-15.07 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi AvaÅŸin-Basyan bölgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile hava harekatÄ± düzenlenmiÅŸ; bölgede bir daÄŸÄ±n yamacÄ±nda tespit edilen 5 hedef (maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir Doçka silah mevzii) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edilmiÅŸtir. Zayiat tespiti devam etmektedir."

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