Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/02/2017 07:46

Alman Die Welt gazetesinin TÃ¼rkiye Muhabiri Deniz YÃ¼cel tutuklandÄ±

Deniz YÃ¼cel

14 Åžubat tarihinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Alman Die Welt gazetesinin TÃ¼rkiye Muhabiri Deniz YÃ¼cel Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±

14 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan gazeteci Yücel, 'örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edildi.Yücel'in Enerji BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n hacklenen e-postalarÄ±na yönelik haberleri nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak, kiÅŸisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandasÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ± da öne sürülüyor.

AynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gazeteciler Tunca ÖÄŸreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel gözaltÄ±nda

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da Ä°talyan mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Deniz Yücel'e iliÅŸkin sorularÄ± da yanÄ±tladÄ±.Gabriel, "Die Welt muhabiri Deniz Yücel iki haftadan uzun bir süredir, bir neden gösterilmeksizin özgürlüÄŸünden edildi. UmarÄ±m bugün hakkÄ±nda verilecek karar basÄ±n özgürlüÄŸüne uygun bir karar olur" demiÅŸti.

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