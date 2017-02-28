10 yÄ±ldÄ±r aranan PKK'lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ±

2007'den bu yana hakkÄ±nda yakalanma kararÄ± olan PKK'lÄ± terÃ¶rist, 10 yÄ±l sonra yakalanarak cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Terör örgütü PKK'ya adam ve finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± için 2007 yÄ±lÄ±ndan hakkÄ±nda yakalanma kararÄ± bulunan ve 2007 yÄ±lÄ±ndan beri aranan Abdullah Ç.'nin, Mektep Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelip gittiÄŸi öÄŸrenildi. BayÄ±ndÄ±r Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ekipleri tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz cuma günü yapÄ±lan operasyonla Abdullah Ç. gittiÄŸi kahvehanede yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BayÄ±ndÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na çÄ±karÄ±lan Abdullah Ç., yakalama kararÄ±na istinaden tutuklanarak ÖdemiÅŸ KapalÄ± Cezaevine gönderildi.