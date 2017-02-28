Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/02/2017 11:36

Korgeneral Zekai AksakallÄ± astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerle yÃ¼zleÅŸecek


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren davalarda bugÃ¼n Korgeneral Zekai AksakallÄ±, darbenin seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit astsubay Ã–mer Halisdemir'i Ã¶ldÃ¼ren eski askerleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GölbaÅŸÄ±'ndaki Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (ÖKK) ele geçirilmeye kalkÄ±ÅŸan 69 eski asker bugün hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki davada müÅŸteki olarak yer alan ve bugünkü duruÅŸmaya katÄ±lmasÄ± beklenen ÖKK KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, verdiÄŸi bir emirle darbeci Semih Terzi'yi vurarak canÄ± pahasÄ±na kanlÄ± gecenin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ömer Halisdemir'i ÅŸehit eden eski askerleriyle mahkeme salonunda yüzleÅŸecek. SanÄ±klar hakkÄ±nda dörder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± talep ediliyor.

(Kaynak: Star)

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