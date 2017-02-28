Bakan BozdaÄŸ'dan talimat geldi Milli tenisÃ§i BÃ¼ÅŸra Ãœn'e parasÄ± iade edilecek

Milli tenisÃ§iden noterde tekerlekli sandalyesiyle basamaklarÄ± Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in belgelerin yanÄ±na getirilmesi Ã¼zerine 17,74 TL yol parasÄ± Ã¼creti alÄ±ndÄ±. Bakan BozdaÄŸ, milli tenisÃ§i BÃ¼ÅŸra Ãœn'Ã¼n bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± skandal olaya karÅŸÄ± iÅŸlem baÅŸlatarak, fazla Ã¼cretin iadesini istedi.

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu BüÅŸra Ün, 25 basamaklÄ± merdiveni çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ± için noter görevlisi tarafÄ±ndan imzalamasÄ± gereken evrakÄ±n yanÄ±na getirildiÄŸini, iÅŸlem sonucunda aldÄ±ÄŸÄ± makbuzda da 17,74 TL yol ücreti görünce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸmasÄ± üzerine olay ortaya çÄ±ktÄ±. Skandal olaya Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ el koydu. BakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgilere göre Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla hareket geçen Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü Türkiye Noterler BirliÄŸi'ne konuyla ilgili bir yazÄ± yazdÄ±.

YOL ÜCRETÄ° GERÄ° Ä°ADE EDÄ°LDÄ°

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Türkiye Noterler BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderilen yazÄ±da "BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda ve sosyal medyada yer alan haberlerden Ä°zmir 16. NoterliÄŸi'nce, engelli vatandaÅŸÄ±mÄ±z BüÅŸra Ün'den merdivenleri çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ± için yol ücreti tahsil edildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."denildi. BakanlÄ±k, konunun incelenerek fazla ücret alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti halinde fazlalÄ±ÄŸÄ±n ilgilisine iadesinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve ilgili Noter hakkÄ±nda 1512 sayÄ±lÄ± Noterlik Kanununun 125. ve devamÄ± maddeleri uyarÄ±nca gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

(Kaynak: Milliyet)