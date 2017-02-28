Referandum Ã¶ncesi hazÄ±rlanan genelge tÃ¼m illere gÃ¶nderildi

Referandum Ã¶ncesi alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu imzalÄ± genelge 81 ilin valiliÄŸine gÃ¶nderildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan halk oylamasÄ±na iliÅŸkin genelgede, TBMM'de 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± "Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunulacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

81 ilin valiliÄŸine gönderilen genelgede, halk oyuna sunulma iÅŸlemlerinin Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim kurullarÄ±nca yürütüleceÄŸi, kurulun Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin halk oyuna sunulmasÄ± için bütün tedbirleri alacaÄŸÄ± ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapacaÄŸÄ±, halk oylamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve düzenli bir ÅŸekilde gerçekleÅŸmesini saÄŸlamak amacÄ±yla gerekli ilke kararlarÄ±nÄ± almaya yetkili olduÄŸu bildirildi.

Genelgede, kamu güvenliÄŸi ve huzurunun saÄŸlanmasÄ± ile kanun dÄ±ÅŸÄ± eylem ve iÅŸlemlerin önlenmesinin mülki idare amirlerinin ve güvenlik kuvvetlerinin görevi olduÄŸu belirtildi.

ALINACAK TEDBÄ°RLER

Genelgeye göre, valiler tarafÄ±ndan güvenlik birim amirleri ve lüzum görülecek diÄŸer yetkililerin katÄ±lÄ±mÄ±yla illerde halk oylamasÄ± güvenliÄŸi toplantÄ±larÄ± yapÄ±lacak, il merkezi ve ilçelerin halk oylamasÄ±yla ilgili istek ve ihtiyaçlarÄ± tespit edilerek bunlar imkanlar ölçüsünde karÅŸÄ±lanacak.

Halk oylamasÄ± öncesinde, sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmalar ve alÄ±nacak tedbirler, görev alanlarÄ± ve sorumlular belirtilmek suretiyle yazÄ±lÄ± olarak "Ä°l Halk OylamasÄ± Güvenlik PlanlarÄ±" hazÄ±rlanacak.

Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin güvenlik tedbirlerinin daha geniÅŸ kitlelere iletilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla valiler yerel basÄ±n mensuplarÄ±yla toplantÄ±lar düzenleyecek.

BaÅŸta güvenlik güçleri olmak üzere halk oylamasÄ±nda görev alacak personelin halk oylamasÄ±yla ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararlarÄ± ve uygulamaya iliÅŸkin diÄŸer hususlarÄ± kapsayacak ÅŸekilde hizmet içi eÄŸitime tabi tutulmalarÄ± saÄŸlanacak.

Halk oylamasÄ± öncesi, günü ve sonrasÄ±nda kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyici tutum ve davranÄ±ÅŸlardan kaçÄ±nacak. Siyasi parti temsilcilerinin ve siyasetçilerin herhangi bir baskÄ±ya ve kÄ±sÄ±tlamaya maruz kalmadan ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmalarÄ± ve seçmenlerin oylarÄ±nÄ± serbestçe kullanmalarÄ± için gerekli tedbirler alÄ±nacak.

Halk oylamasÄ± propagandasÄ± ve yasaklarÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi olan 9 Nisan 2017 tarihinin sabahÄ±ndan, bitiÅŸ tarihi olan 15 Nisan 2017 saat 18.00'e kadar olan süre içerisinde yapÄ±lacak açÄ±k ve kapalÄ± yer toplantÄ±larÄ±, 298 sayÄ±lÄ± Kanun'un ilgili hükümleri doÄŸrultusunda il ve ilçe seçim kurullarÄ±nÄ±n denetiminde gerçekleÅŸtirilecek.

Siyasi partiler, seçim bürolarÄ±nÄ± halk oylamasÄ± sürecinin baÅŸlangÄ±ç tarihi olan 16 Åžubat'tan seçim propagandasÄ± ve yasaklarÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi olan 16 Nisan'a kadar mahallin en büyük mülki idare amirine, propaganda süresinin baÅŸlamasÄ±ndan sonra ise ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunarak açabilecek.

AçÄ±lma ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan ve üç günlük süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen seçim bürolarÄ± kapatÄ±lacak.

Seçimin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan oy verme gününü takip eden güne kadar kanunda belirtilen yerler dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi ilan ve reklam içeren afiÅŸ, poster, pankart veya parti bayraÄŸÄ± gibi malzemelerin asÄ±lmasÄ±, yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± veya teÅŸhiri yasaklanacak.

Halk oylamasÄ± döneminde propaganda amacÄ±yla kullanÄ±lan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliÄŸine sebep olmamasÄ± için 298 sayÄ±lÄ± Kanun ve 2872 sayÄ±lÄ± Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak ve bu çerçevede mahalli idareler ve siyasi partilerle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak gerekli tedbirler alÄ±nacak.

HalkÄ±n huzur ve rahatÄ±nÄ± bozacak nitelikteki sesli propagandalar hususunda 298 sayÄ±lÄ± Kanun'un 56. maddesi ile 2872 sayÄ±lÄ± Kanun'un ve diÄŸer mevzuatÄ±n konuya iliÅŸkin hükümleri uygulanacak.

Halk oylamasÄ±nÄ± izlemek üzere Türkiye'ye gelecek yabancÄ± ülke temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilecek ve çalÄ±ÅŸmalarÄ± için uygun ortam saÄŸlanacak.

Halk oylamasÄ± döneminde halkÄ± suç iÅŸlemeye tahrik ve teÅŸvik etmeyi, huzur ortamÄ±nÄ± bozmayÄ± amaçlayan kiÅŸi ve gruplarÄ±n faaliyetlerinin önlenmesi için gereken her türlü tedbir alÄ±nacak.

Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde icra edilebilmesi için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamalarÄ±na devam edilecek, istihbari çalÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek, gerektiÄŸinde personel ve araç takviyesi yapÄ±lacak.

Siyasi parti binalarÄ±, kamu binalarÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n toplu olarak bulunduklarÄ± yerlerde genel emniyet tedbirleri alÄ±nacak.

Halk oylamasÄ± döneminde oylamalara gölge düÅŸürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baskÄ± yoluyla seçmenin kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme, engelleme, oy sandÄ±klarÄ±nÄ± kaçÄ±rma ya da yakma, psikolojik baskÄ± amacÄ±yla kitlesel eylemlere baÅŸvurma gibi faaliyetlere karÅŸÄ± elde edilecek bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gerekli tedbirler alÄ±nacak.

Enerji arzÄ±nÄ±n sürekliliÄŸini saÄŸlamak adÄ±na enerji daÄŸÄ±tÄ±m merkezleri, doÄŸalgaz ve petrol boru hatlarÄ±na yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilecek, gerekiyorsa buralarda görevli özel güvenlik personeli sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamÄ±nda güvenlik korucularÄ±ndan ve gönüllü güvenlik korucularÄ±ndan faydalanÄ±lacak.

Emniyet ve jandarma teÅŸkilatlarÄ± personelinin koordineli bir ÅŸekilde hareket etmesi esas alÄ±nacak.

OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCE ALINACAK TEDBÄ°RLER

CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan, bakanlar ile siyasi partilerin genel baÅŸkanlarÄ± ve yöneticilerinin katÄ±lacaklarÄ± toplantÄ± ve gezilerde güvenliklerinin saÄŸlanmasÄ± için gerekli tedbirler en üst seviyede alÄ±nacak.

SandÄ±k seçmen listeleri bulunduklarÄ± yerlerde korunacak, askÄ±dan indirilinceye kadar çalÄ±nmamasÄ± ve tahrip edilmemesi için gerekli önlemler

alÄ±nacak.

Oy pusulalarÄ±nÄ±n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerlerde ve basÄ±lmÄ±ÅŸ pusulalarÄ±n seçim kurullarÄ±na intikali sÄ±rasÄ±nda gerekli tedbirler alÄ±nacak.

SandÄ±k kurulacak binalarÄ±n bahçelerini de görecek ÅŸekilde güvenlik kameralarÄ± yerleÅŸtirilecek.

OY VERME GÜNÜNDE ALINACAK TEDBÄ°RLER

SandÄ±klarÄ±n kurulduÄŸu binalara gidiÅŸ ve geliÅŸ yollarÄ± ile sandÄ±k baÅŸlarÄ±nda çÄ±kabilecek olaylar için alÄ±nacak güvenlik önlemleri ile çÄ±karÄ±lacak motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayÄ±larÄ± ihtiyaç durumuna göre gözden geçirilecek, güvenliÄŸi engelleyecek her türlü davranÄ±ÅŸÄ± anÄ±nda önleyecek ve etkisiz hale getirecek ÅŸekilde tedbirler alÄ±nacak.

Oy verme günü bütün umumi eÄŸlence yerleri oy verme süresince kapalÄ± tutulacak, eÄŸlence yeri niteliÄŸinde olan lokantalarda sadece yemek verilmesine izin verilecek.

VatandaÅŸlarÄ±n hiçbir baskÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmadan, hür iradeleri ile oy kullanmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla sandÄ±k alanlarÄ±na ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak her türlü imkan ve vasÄ±ta temin edilecek.

SandÄ±k ve çevresinin güvenliÄŸinden sorumlu yetkili amirler, sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na bizzat kendilerini tanÄ±tarak sandÄ±k alanÄ± ve çevresinde her türlü güvenlik önleminin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ihtiyaç duyduklarÄ± her zaman güvenlik görevlilerinden yardÄ±m isteyebilecekleri hususunda sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ± bilgilendirecek.

HALK OYLAMASINDAN SONRA...

Oy sayÄ±mÄ± ve dökümlerinin gecenin geç saatlerine kadar sürebileceÄŸi göz önünde bulundurularak, sandÄ±klarÄ±n konulacaÄŸÄ± yerlerle çevrelerinin iyi aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda seçim kurullarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak, elektrik arÄ±zalarÄ±na karÅŸÄ± gerekli tedbirler önceden alÄ±nacak.

OylarÄ±n sayÄ±mÄ± ve dökümü aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸinde, sandÄ±k alanÄ± ve etrafÄ±nda yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bÄ±rakÄ±lmayacak, bu suretle herhangi bir taÅŸkÄ±nlÄ±k veya karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k meydana getirebilecek kiÅŸi ve gruplarÄ±n sandÄ±k binasÄ± ve çevresinde bulunmalarÄ±na izin verilmeyecek.

SayÄ±m ve döküm iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan düzenlenen tutanaklar ile sandÄ±k ve torbalarÄ±n ilgililer tarafÄ±ndan il ve ilçe seçim kurullarÄ±na nakli sÄ±rasÄ±nda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir ÅŸekilde güzergahta güvenlik tedbirlerini alacak ve bu tedbirler önceden planlanarak, sandÄ±klarÄ±n güvenlik içerisinde nakilleri saÄŸlanacak.

Güvenlik açÄ±sÄ±ndan hassasiyet arz eden yerleÅŸim birimlerindeki oy sandÄ±klarÄ± ile sayÄ±ma iliÅŸkin evrak ve belgeler sandÄ±k baÅŸkanÄ± ve en az iki üyeyle gerektiÄŸinde zÄ±rhlÄ± araç ve helikopterlerden de yararlanarak ilçe seçim kurullarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

SandÄ±klardan gelen tasnif edilmiÅŸ oy pusulalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± torbalarÄ±n muhafaza edileceÄŸi binalarÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için gerekli tedbirler alÄ±nacak.

Halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n kÄ±smen veya tamamen belli olmasÄ±ndan sonra istenmeyen olaylarÄ±n meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alÄ±nacak.

Halk oylamasÄ± propaganda süresinin baÅŸlangÄ±cÄ± olan 9 Nisan 2017'den oylama sonrasÄ±na kadar meydana gelecek olaylar ivedilikle Emniyet Genel MüdürlüÄŸü ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde kurulacak Seçim Harekat merkezleri ile Ä°ller Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸüne bildirilecek.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine de oy verme günü meydana gelen olaylar hakkÄ±nda ihbarda bulunulabilecek.

Kaynak: Hürriyet