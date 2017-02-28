CumhurbaÅŸkanÄ± suikast timini gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rmak iÃ§in Ã¶zel kod verilmiÅŸ

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden duruÅŸmalarda CumhurbaÅŸkanÄ±na suikasta yÃ¶nelik suikast timinden itiraflar geldi. SanÄ±klar bu gÃ¶rev iÃ§in Ã¶zel kodlarÄ±n verildiÄŸini sÃ¶yledi.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teÅŸebbüsü sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yönelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan eski Astsubay Selman Çankaya, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinin komutanÄ± eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber'in "ÅŸifreli kod" kullanarak bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± göreve çaÄŸÄ±rmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi.

EMNÄ°YET VE SAVCILIKTAKÄ° Ä°FADELERÄ°NÄ° KABUL ETMEDÄ°

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davada yargÄ±lananlar arasÄ±nda bulunan ve suikast giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda helikopterde makineli tüfekçi olarak bulunan eski MAK ekibi üyesi Astsubay Çankaya, mahkemede savunma yaptÄ±. Çankaya, MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'ndaki duruÅŸmada, emniyet ve savcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda verdiÄŸi ifadelerini kabul etmedi.

"ÅžÄ°FRELÄ° KOD'LA GÖREVE ÇAÄžIRMAMI Ä°STEDÄ°"

Darbe giriÅŸimi günü Taner Berber ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve akÅŸam mesaiye gelmesi gerektiÄŸini kendisine söylediÄŸini aktaran Çankaya, "AkÅŸam mesaisine geldiÄŸimde Taner Berber bana bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± aramamÄ± ve 'ÅŸifreli kod' kullanarak göreve çaÄŸÄ±rmamÄ± istedi. Saat 19.00'dan sonra da bize gerekli malzemeleri hazÄ±rlamamÄ±z ve acele etmemiz söylendi. Hiçbir açÄ±klama yapÄ±lmadan telefonlarÄ±mÄ±z toplandÄ±. Göreve çÄ±kmadan Taner Berber bize üst düzey bir terör örgütü yöneticisinin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve çatÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±labilecek operasyonda bizim sadece geri emniyeti alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledi." diye konuÅŸtu. Kendilerine verilen görevi sonunda "ÅŸehitlik" gibi bir makam olduÄŸu için kabul ettiÄŸini savunan Çankaya, bu düÅŸünceyle çÄ±ktÄ±klarÄ± görev öncesinde bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla abdest aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

"HELÄ°KOPTER KALKMADAN HEDEFÄ°N YERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

ÇiÄŸli'deki üslerine daha sonra Özel Kuvvetler ekibinin geldiÄŸini anlatan Çankaya, ifadesini ÅŸöyle sürdürdü: "Burada Åžükrü Seymen tarafÄ±ndan görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Ben de helikoptere makineli tüfekçi olarak görevlendirildim. BulunduÄŸumuz ortamda telefon ve internet olmadÄ±ÄŸÄ± için ülkede yaÅŸanan olaylardan haberdar deÄŸildim. Kalkmadan önce gelen istihbarat ile hedefin yerinin deÄŸiÅŸtiÄŸi, Marmaris olduÄŸu, bölgede siviller olduÄŸu, otellerin bulunduÄŸunu öÄŸrendik. Bu saatten sonra daha çok korkmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Burada endiÅŸemi Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ'e ilettim. SönmezateÅŸ ise bana kesinlikle sivillere ateÅŸ edilmeyeceÄŸini, eÄŸer helikopterlere ateÅŸ edilirse gelen bölgeye karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini söyledi." Üsten ayrÄ±lmadan toplatÄ±lan telefonlarÄ±n kesinlikle kapalÄ± tutulmasÄ± ÅŸartÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çankaya, bu arada niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± arayarak dikkatli olmalarÄ±nÄ± söyleyip telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuÅŸmasÄ±nÄ±n sadece 30 saniye sürdüÄŸünü dile getirdi.

"OPERASYON OLMUÅž, BEN GÖRMEDÄ°M"

Marmaris'e ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda yer ekibini indirip havalandÄ±klarÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 40 dakika havada kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Çankaya, "Bu sÄ±rada kimseye ateÅŸ etmedim. AÅŸaÄŸÄ±da operasyonlar olmuÅŸ ancak ben bunu görmedim. Operasyonun sona erdiÄŸi, hedefin bulunamadÄ±ÄŸÄ± bilgisi gelince yere indik ve ekibi bekledik ancak yakÄ±t sorunu olduÄŸu için fazla bekleyemedik. Bu arada bizim olduÄŸumuz yere siviller gelmeye baÅŸladÄ± ve kalabalÄ±k oldu. SönmezateÅŸ, burada kalabalÄ±ÄŸÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± için havaya birkaç defa ateÅŸ açtÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Beklerken yakÄ±tÄ±n kritik seviyenin altÄ±na indiÄŸini ve yakÄ±t alÄ±p geri gelmek için havalandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Çankaya, yakÄ±p ikmali için Bodrum'daki ImsÄ±k MeydanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

"SÖNMEZATEÅž 'ÇATIÅžMA' DEYÄ°NCE BEN ÇOK KORKTUM"

Bu sÄ±rada SönmezateÅŸ'in yetkililerle görüÅŸmek için gittiÄŸini ifade eden Çankaya, ÅŸöyle devam etti:"DöndüÄŸünde görevlilerin kendilerini oyalayarak yakÄ±t vermek istemediÄŸini söyledi. Burada SönmezateÅŸ, bazÄ± yerlerde polislerle çatÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸunu ve bizim de dikkatli olmamÄ±z gerektiÄŸini söyleyince ben çok korktum. Bekleme esnasÄ±nda uyuyakalmÄ±ÅŸÄ±m. Gelen bir diÄŸer helikopter sesiyle uyandÄ±m. SönmezateÅŸ malzemeleri gelen helikoptere acilen yüklememizi istedi. Ben sadece silahÄ±mÄ± aldÄ±m. Oradan acilen ayrÄ±larak ÇiÄŸli'ye iniÅŸ yaptÄ±k. Helikopterle gelen yaralÄ±yÄ± da ambulansa teslim ettik."

"KANDIRILDIÄžIMI ANLADIM"

Çankaya, ÇiÄŸli'ye indiklerinde helikopterde bulunan malzemeleri kursiyerlerin de yardÄ±mÄ±yla depoya götürdüklerini ancak depo kapalÄ± olduÄŸu için malzemeleri daha sonra baÅŸka bir yere taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Malzemeleri taÅŸÄ±rken kursiyerle konuÅŸma imkanÄ± bulduÄŸunu ve darbe giriÅŸiminin TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸini belirten Çankaya, "Ondan sonra bulunduÄŸum yerden hemen uzaklaÅŸmak istedim. Biraz dinlendikten sonra üzerimi deÄŸiÅŸtirerek aracÄ±mla eve gittim. Evde televizyondan darbenin FETÖ tarafÄ±ndan yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Bu arada televizyonlarda benim de bulunduÄŸum Marmaris'teki operasyonu da görünce, oturup bir süre aÄŸladÄ±m ve kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anladÄ±m. Hemen babamÄ± arayarak durumu anlattÄ±m. O da benim maÄŸdur olduÄŸumu ve teslim olarak maÄŸduriyetimi anlatmamÄ± istedi." dedi.