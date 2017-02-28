Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/02/2017 18:21

Ä°stanbul'da hayat durdu vapur motor ÅŸimdi de Marmaray seferleri iptal edildi


Ä°stanbul'da olumsuz hava koÅŸullarÄ± vapur ve motorlarÄ±n seferlerinin iptal edilmesine sebep olurken, Marmaray'da aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk nedeniyle seferlerini durdurdu.

Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ä°ki yaka arasÄ±nda geçiÅŸ yapmak isteyen vatandaÅŸlar Marmaray'a akÄ±n edince yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk oluÅŸtu ve Marmaray seferleri de iptal edildi.Ä°stanbul'da yoÄŸun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. YaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.AkÅŸam iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± evlerine gitmek için yola çÄ±kan Ä°stanbullular Marmaray ve Metrobüse yöneldi. Marmaray istasyonlarÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸtu. YaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Güvenlik görevlisi, vatandaÅŸlara yoÄŸunluk nedeniyle seferlerin durdurulduÄŸunu bildirdi.

 

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