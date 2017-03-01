ErdoÄŸan KalÄ±n'a espriyi patlattÄ± Bu kitapla kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nersin

"Ben, Ã¶teki ve Ã¶tesi" adlÄ± kitabÄ±nÄ±n Ã‡ince'ye Ã§evrilmesinden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°brahim KalÄ±n'Ä± gÃ¶rÃ¼nce "ArtÄ±k kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nersin" ÅŸeklinde espri yapmÄ±ÅŸ.

Yeni Åžafak gazetesi yazarÄ± Mehmet Acet CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n uçaÄŸÄ±nda EÄ°T Zirvesi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°slamabad'a giderken yaÅŸanan ilginç diyaloglarÄ± köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. "Her koltuÄŸa, her yolcunun okumasÄ± için uzun yÄ±llar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± baÅŸÄ±nda görev alan Ankara Milletvekili Doç. Dr. YalçÄ±n AkdoÄŸan'Ä±n yeni kitabÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±." diye yazan Mehmet Acet, ErdoÄŸan'la AkdoÄŸan kitabÄ± üzerine kÄ±sa bir sohbet yaptÄ±ktan sonra bir baÅŸka kitaba iliÅŸkin ilginç diyaloÄŸu yazdÄ±.

"ARTIK KÖÅžEYÄ° DÖNERSÄ°N"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n "Ben, öteki ve ötesi" kitabÄ±nÄ±n Çince'ye çevrildiÄŸini yazan Acet, ErdoÄŸan'Ä±n kitapla ilgili hesabÄ±nÄ± ÅŸöyle yazdÄ±: "'ArtÄ±k köÅŸeyi dönersin' demiÅŸ. Kabaca bir hesapla her bin Çinliden bir kiÅŸi bu kitabÄ± alsa, bir milyon satÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor."

Mehmet Acet'in yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

"Benim koltukta 'Åžaheser' niteliÄŸi taÅŸÄ±yan ikinci bir kitap daha vardÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n "Ben, öteki ve ötesi" isimli çalÄ±ÅŸmasÄ±.

Ä°brahim Bey'in, bir süre önce "Yol azÄ±ÄŸÄ± olmasÄ± temennisiyle" diyerek imzaladÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± gittiÄŸim yolculuklarda altÄ±nÄ± çize çize okuyorum.

Normalde kolay okunan kitabÄ±n yavaÅŸ ilerlemesinin sebebi, benim bu deÄŸerli eserde yazÄ±lÄ± olup da yeni öÄŸrendiÄŸim her ÅŸeyi silinmemek üzere hafÄ±zama kazÄ±ma arzum.

YalçÄ±n AkdoÄŸan'Ä±n kitabÄ± Ä°ngilizce, Arapça, Rusça ve Çinceye çevriliyor.

Ä°brahim KalÄ±n'a ait eser de ÅŸimdilik Çince ve Arnavutçaya tercüme ediliyor.

Ä°ÅŸin "Çin" kÄ±smÄ±nÄ±n bir de hikayesi var.

KalÄ±n'Ä±n "Ben, öteki ve ötesi" isimli eseri, içinde Çin tarihi ile ilgili kÄ±sÄ±mlar dikkat çekici bulunduÄŸu için Çin BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yakÄ±n takibe alÄ±nmÄ±ÅŸ.

Sonunda Çin yönetiminin talimatÄ±yla kitabÄ±n Çinceye çevirisi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ.

Bu haberi öÄŸrenen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise, Sözcüsü KalÄ±n'Ä± görünce espriyi patlatmÄ±ÅŸ.

"ArtÄ±k köÅŸeyi dönersin" demiÅŸ.