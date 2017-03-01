YPG'li terÃ¶ristler ve Ã¶zel kuvvetler ABD bayraÄŸÄ±yla MenbiÃ§'te poz verdi

YPG'li terÃ¶ristlerin Amerikan Ã–zel Kuvvetleriyle ErdoÄŸan'Ä±n hedef olarak belirlediÄŸi MenbiÃ§'te poz verip fotoÄŸrafÄ±n sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lmasÄ± TÃ¼rkiye'yi Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'nin kontrolündeki Menbiç'ten yeni bir fotoÄŸraf geldi. ABD askerlerinin yerleÅŸtiÄŸi ilçeden paylaÅŸÄ±lan karede, Amerikan özel kuvvetleri ve YPG'liler birlikte poz vermiÅŸ. FotoÄŸrafta dikkat çeken ayrÄ±ntÄ±, ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Dün Menbiç'ten paylaÅŸÄ±lan bir baÅŸka fotoÄŸrafta, ABD bayraÄŸÄ± çekilmiÅŸ zÄ±rhlÄ± araçlar yer alÄ±yordu.

ERDOÄžAN HEDEF OLARAK BELÄ°RLEMÄ°ÅžTÄ°

Washington'Ä±n Türkiye'nin muhtemel bir operasyonuna karÅŸÄ±, bölgeye yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor. El Bab'Ä± terör örgütü IÅžÄ°D'den temizleyen Türkiye'nin yeni hedefi Menbic. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dün Pakistan'a hareket etmeden önce "Åžimdiki safha nedir? Åžimdiki safha, dediÄŸim gibi daha önce belirlediÄŸimiz Münbiç'tir ki Münbiç Araplara ait olan bir yerdir, PYD'nin veya YPG'nin yeri deÄŸildir. Biz bunu da AmerikalÄ± dostlarÄ±mÄ±za söyledik. 'Bir defa FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna kesinlikle PYD ve YPG'nin geçmesi gerekir. BunlarÄ±n burada kalmamasÄ± gerekir' dedik. Onlar 'Geçti, geçiyor' sürekli bize bunu söylediler..." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

YENÄ° KAREYÄ° PAYLAÅžTILAR

YPG'yi Rakka operasyonuna hazÄ±rlayan CENTCOM, resmi Twitter hesabÄ±ndan eÄŸitim verilen YPG'lilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸmaya devam ediyor. Dün yer verilen fotoÄŸraflardan biri, "SavaÅŸmaya hazÄ±rlar" mesajÄ±yla sunuldu. DEAÅž'Ä±n Suriye'deki kalesi halihazÄ±rda adÄ±m adÄ±m kuÅŸatÄ±lÄ±yor ve yakÄ±n zamanda büyük bir operasyonun baÅŸlamasÄ± bekleniyor. En önemli soru ise, operasyonun kimler tarafÄ±ndan yürütüleceÄŸi. Türkiye, çoÄŸunluÄŸunu YPG'lilerden oluÅŸan Suriye Demokratik Güçleri (SDF) yerine DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonda yer alan ülkelerin özel kuvvetler askerleriyle sahaya inmesini istiyor. ABD ise, mevcut tabloda YPG ile birlikte hareket edecek gibi görünüyor.