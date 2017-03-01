Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/03/2017 17:00

Astana'da Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ne zaman devam edecek

astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri

Suriye'deki krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turu 14 Mart'ta dÃ¼zenlenecek

Suriye'de 6 yÄ±ldÄ±r devam eden iç savaÅŸa siyasi çözüm bulmak amacÄ±yla Astana'da yapÄ±lan barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin dördüncü turunun 14 Mart'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Suriye'deki ateÅŸkesin güçlendirilmesi için Astana'da Türkiye, Rusya ve Ä°ran 3 kez bir araya gelmiÅŸti.

DAHA ÖNCEKÄ° TOPLANTILARDA SONUÇ ÇIKMAMIÅžTI

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki daha önce yapÄ±lan Suriye toplantÄ±sÄ± ciddi bir ilerleme saÄŸlamadan sona ermiÅŸ. Suriye'deki cihatçÄ± gruplarÄ±n itirazlarÄ± nedeniyle bir gün geç baÅŸlayan toplantÄ±da Rusya, Türkiye ve Ä°ran, Suriye'de ateÅŸkesin izlenmesi ve uygulanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için bu ülkede "üçlü bir görev gücü" oluÅŸturma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika AydÄ±n DoÄŸan'a zorla getirilme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

POAÅž davasÄ±ndaki duruÅŸmaya katÄ±lmayan AydÄ±n DoÄŸan, bundan sonraki duruÅŸmalara zorla getirilecek.


YPG'li terÃ¶ristler ve Ã¶zel kuvvetler ABD bayraÄŸÄ±yla MenbiÃ§'te poz verdi

YPG'li terÃ¶ristlerin Amerikan Ã–zel Kuvvetleriyle ErdoÄŸan'Ä±n hedef olarak belirlediÄŸi MenbiÃ§'te poz verip fotoÄŸrafÄ±n sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lmasÄ± TÃ¼rkiye'yi Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±.


ErdoÄŸan KalÄ±n'a espriyi patlattÄ± Bu kitapla kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nersin

"Ben, Ã¶teki ve Ã¶tesi" adlÄ± kitabÄ±nÄ±n Ã‡ince'ye Ã§evrilmesinden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°brahim KalÄ±n'Ä± gÃ¶rÃ¼nce "ArtÄ±k kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nersin" ÅŸeklinde espri yapmÄ±ÅŸ.