Astana'da Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ne zaman devam edecek

Suriye'deki krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ turu 14 Mart'ta dÃ¼zenlenecek

Suriye'de 6 yÄ±ldÄ±r devam eden iç savaÅŸa siyasi çözüm bulmak amacÄ±yla Astana'da yapÄ±lan barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin dördüncü turunun 14 Mart'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Suriye'deki ateÅŸkesin güçlendirilmesi için Astana'da Türkiye, Rusya ve Ä°ran 3 kez bir araya gelmiÅŸti.

DAHA ÖNCEKÄ° TOPLANTILARDA SONUÇ ÇIKMAMIÅžTI

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki daha önce yapÄ±lan Suriye toplantÄ±sÄ± ciddi bir ilerleme saÄŸlamadan sona ermiÅŸ. Suriye'deki cihatçÄ± gruplarÄ±n itirazlarÄ± nedeniyle bir gün geç baÅŸlayan toplantÄ±da Rusya, Türkiye ve Ä°ran, Suriye'de ateÅŸkesin izlenmesi ve uygulanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için bu ülkede "üçlü bir görev gücü" oluÅŸturma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.