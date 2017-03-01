Rusya ÅŸimdi de 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' ABD'nin askerlerini bombaladÄ±

TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlara raÄŸmen TÃ¼rk ordusunu bombalayan Rusya, ABD ile gerilim yaÅŸÄ±yor. Rus uÃ§aklarÄ± bugÃ¼n de PYD'ye destek veren ABD askerlerini bombaladÄ±.

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, Rus savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Suriye'de ABD tarafÄ±ndan desteklenen gruplarÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Haberini ABD'li bir komutana dayandÄ±ran ajans, bombardÄ±manÄ±n "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" bilgisini de paylaÅŸtÄ±. Haberde "ABD'nin desteklediÄŸi gruplar" derken hangi gruplardan bahsedildiÄŸi açÄ±klanmadÄ±. Ancak ABD'nin ÅŸu anda Suriye'de en çok destek verdiÄŸi ve "kara gücü" olarak gördüÄŸü grubun PYD-PKK olduÄŸu biliniyor.