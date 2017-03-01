Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/03/2017 20:22

Ã–ksÃ¼z'Ã¼n Londra'da olduÄŸu iddia edilmiÅŸti fotoÄŸraftakinin baÅŸkasÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±


BugÃ¼n Londra'da olduÄŸu bir fotoÄŸraf karesiyle Adil Ã–ksÃ¼z olduÄŸu iddia edilen vatandaÅŸÄ±n Gaziantepli olduÄŸu ve iÅŸ bulabilmek iÃ§in oraya gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bulunan Portabello Antika PazarÄ±nda bir Türk vatandaÅŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin iki numaralÄ± ismi Adil Öksüz'e benzettiÄŸi ÅŸahsÄ±n gizlice çektiÄŸi fotoÄŸraf çok tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. ÅžahsÄ±n fotoÄŸrafÄ± çekilince kaçtÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü.Ä°stihbarat birimleri fotoÄŸraftaki kiÅŸinin Adil Öksüz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek için harekete geçti. YapÄ±lan incelemeler sonucu Londra'da çekildiÄŸi belirtilen fotoÄŸraftaki kiÅŸinin Adil Öksüz olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

FOTOÄžRAFINI GÖRÜNCE ÅžAÅžKINA DÖNMÜÅž

Londra'da yaÅŸayan Türk gazeteci Mustafa Köker, fotoÄŸrafÄ± Türkiey'de gündem olan o isme ulaÅŸtÄ±. O kiÅŸi 15 yÄ±ldÄ±r Londra'da yaÅŸayan Gaziantepli Abdullah Çelik çÄ±ktÄ±. Çelik, o bölgede iÅŸ yeri baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek fotoÄŸrafÄ±nÄ±n çekildiÄŸniden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. FotoÄŸrafÄ±nÄ± televizyonda görünce ÅŸaÅŸkÄ±na döndüÄŸünü anlatan Çelik, fotoÄŸraf çekildiÄŸi sÄ±rada kaçtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± ise reddederek dava açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. FotoÄŸraftaki ÅŸahsÄ±n fotoÄŸrafÄ±n çekildiÄŸi anda kaçtÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸahsÄ±n Adil Öksüz olabileceÄŸi deÄŸerlendirmeleri üzerine istihbarat birimleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± derinleÅŸtirdi. YapÄ±lan incelemeler sonucu fotoÄŸraftaki kiÅŸinin Adil Öksüz olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

 

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