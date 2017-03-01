Åžehirli magandalar sert kayaya tosladÄ± camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±klarÄ± aracÄ±n sahibi savcÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir'in TorbalÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Zekeriye Kabasal'Ä±n arabasÄ± magandalarÄ±n oyuncaÄŸÄ± oldu.

TorbalÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Zekeriya Kabasakal, aracÄ±yla Ä°zmir'den TorbalÄ±'ya giderken yol verme nedeniyle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± otomobildeki iki kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Kabasakal'Ä±n aracÄ±nÄ±n önünü keserek, sopalarla ön ve arka camÄ±nÄ± kÄ±ran saldÄ±rganlar, polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Kendi kulandÄ±ÄŸÄ± özel aracÄ±yla Ä°zmir'den TorbalÄ±'ya giden Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Zekeriya Kabasakal, ilçeye yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada önünde sol ÅŸeritte seyreden araca selektör yaparak yol istedi. AracÄ±n yol vermemesi üzerine saÄŸ ÅŸeritten geçiÅŸ yapan Kabasakal, arkada kalan araç tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak taciz edilmeye baÅŸlandÄ±. Bir süre sonra Kabasakal'Ä±n aracÄ±nÄ±n önünü keserek durduran, araçtan inen iki kiÅŸi, ellerindeki sopalarla Kabasakal'Ä±n aracÄ±nÄ±n ön ve arka camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.