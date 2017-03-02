Tutuklanan gazeteci Deniz YÃ¼cel'den mektup geldi

Tutuklanan Alman gazetesi Die Welt'in TÃ¼rkiye muhabiri Deniz YÃ¼cel, meslektaÅŸlarÄ±na mektup yolladÄ±

Almanya ve Türkiye vatandaÅŸÄ± olan Yücel, gazete çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve destekçileri için el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ±, Die Welt'te yayÄ±nlanan mektubunda, "Size biraz galip gelecek ama, sanki bir nebze de olsa özgürlüÄŸümü geri kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum: Gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±! Temiz hava! Gerçek yemek! Çay ve kahve! Sigara! Gazeteler! Gerçek bir yatak!" ifadelerini kullandÄ±.

14 Åžubat'ta gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Pazartesi günü 'örgüt propagandasÄ± ve halkÄ± kin ve tahrik' suçlamasÄ±yla tutuklanan Yücel'in durumu Almanya ve Türkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gerilmesine neden oluyor.

Mektubunda "ÖzgürlüÄŸümü çalmÄ±ÅŸ olsalar da soruÅŸturma ve mahkeme gerekçesi beni güldürmeye devam ediyor" diyen Yücel bu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±ktan sonra Metris Cezaevi'nden Silivri'ye transfer edildi.

Die Welt gazetesi, mektubu Metris'te avukatlarÄ±na teslim eden Yücel'in Silivri'de de benzer koÅŸullarda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Merkel: Her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z

Reuters'a konuÅŸan Yücel'in avukatÄ± Veysel Ok, tutukluluÄŸa itiraz edeceklerini belirtti.

1.5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan Yücel suçlamalarÄ± reddediyor.

DiÄŸer yandan Yücel'in tutukluluÄŸuna Alman siyasetçilerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, partisinin ülkenin kuzeyinde düzenlediÄŸi toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Yücel'in serbest kalmasÄ± için "hükümetinin gücünün yettiÄŸi her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Merkel, baÄŸÄ±msÄ±z gazeteciliÄŸin demokrasinin en temel direÄŸi olduÄŸunu söylerken, "rahatsÄ±z edici olsa da hiçbir zaman sorgulanamayacaÄŸÄ±nÄ±" da ekledi.

'Gerginlik zarar veriyor'

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise "bu gerginliÄŸi istemediklerini, bunun iki tarafa da zarar verdiÄŸini" belirtti.

Seibert, Yücel'e konsolosluk desteÄŸi saÄŸlamak için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Seibert ayrÄ±ca bütün bu olanlara raÄŸmen Türk hükümeti yetkililerinin yaklaÅŸan referandum ile ilgili olarak Almanya'da kampanya yapmalarÄ±na engel olmayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n PerÅŸembe günü Almanya'da bir konuÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±rken Alman gazeteleri Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin de Almanya'yÄ± ziyaret edeceÄŸini yazdÄ±.

BozdaÄŸ: Karar siyasi deÄŸil

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ ise Yücel'in tutukluluÄŸu ile ilgili olarak "Söz konusu kiÅŸiyle ilgili kararÄ± baÄŸÄ±msÄ±z Türk mahkemesi vermiÅŸtir. Ä°tiraz haklarÄ± mevcuttur, itiraz baÅŸvurularÄ± da vardÄ±r. Karar siyasi deÄŸildir" dedi.

Almanya'da Yücel'in tutukluluÄŸunu protesto etmek için çok sayÄ±da gösteri düzenlenirken Alman siyasetçiler de tepkilerini dile getiriyor.

'ErdoÄŸan'a Almanya'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ±' teklifi

BazÄ± siyasetçiler CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Almanya'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmesini teklif etti.

Sol Parti Milletvekili Sevim DaÄŸdelen ErdoÄŸan'a giriÅŸ yasaÄŸÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken Hristiyan Sosyal BirliÄŸi'nden dÄ±ÅŸ politika uzmanÄ± Hans-Peter Uhl, ErdoÄŸan'Ä±n Alamya'da kampanya çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Çok sayÄ±da siyasetçi ise Yücel'in bir an önce serbest kalmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunuyor.