ModacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda karar verildi

Sosyal medyada Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan bir paylaÅŸÄ±mda bulunan modacÄ± Barboras Åžansal'Ä±n tahliyesine karar verildi

ModacÄ± Barboras Åžansal hakkÄ±nda tahliye kararÄ± veren üst mahkeme, Åžansal hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da koydu.Ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s'tan Türkiye'ye iade edilen Barbaros Åžansal, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na inen uçaktan çÄ±karÄ±lÄ±rken apronda saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

Åžansal'a karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen linç giriÅŸimi büyük tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.

"Ä°çerisi daha güvenli"

Barbaros Åžansal'Ä± tutuklu bulunduÄŸu Silivri Cezaevi çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yakÄ±nlarÄ± ve avukatÄ± Efkan Bolaç karÅŸÄ±ladÄ±.

DHA'ya göre Åžansal avukatÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸta "Ä°çerisi daha güvenli" ifadesini kullandÄ±.

Tutukluluk kararÄ±na itiraz edilmiÅŸti

Åžansal hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

Ancak tahliye taleplerine raÄŸmen Åžansal'Ä±n tutukluluÄŸunun devam etmesi üzerine avukatÄ± Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu.

Ä°tirazÄ± Ä°stanbul 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi deÄŸerlendirdi.

Mahkeme bugün verdiÄŸi kararda, itirazÄ± kabul ederek Åžansal'Ä±n tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Åžansal hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na karar verdi.