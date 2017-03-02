Karar verildi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapan kamu personelinin izinleri durduruldu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelgeye gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapan kamu personelinin izinleri oy verme iÅŸlemleri nedeniyle durduruldu

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k genelgesi"nde, TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 11 Åžubat tarihli Resmi Gazete'de yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Böylece genelgede ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; YSK'nÄ±n 15 Åžubat 2017 tarihli ve 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile 16 Nisan Pazar günü yapÄ±lacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± seçmenlerin 57 ülkede 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda ve azami 14 gün süre ile oy kullandÄ±rÄ±lmasÄ±na, oy verme baÅŸlangÄ±ç tarihlerinin ve oy kullanma sürelerinin ülkelerine göre farklÄ± olabileceÄŸine ancak oy kullanmanÄ±n son gününün 9 Nisan olduÄŸuna karar verilmiÅŸtir.

YSK'nÄ±n 101 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda görev almalarÄ±nÄ±n gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu görevlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri süresince durdurulmuÅŸtur."