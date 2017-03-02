YÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ± tahliyesine sadece 3 kiÅŸi geldi

Sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma sonrasÄ± tutuklanan Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal tahliye edildi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle tutuklanarak hakkÄ±nda dava açÄ±lan ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi. Tahliye kararÄ± veren üst mahkeme, Åžansal hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da koydu. Ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklandÄ±. Åžansal hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Ancak tahliye taleplerine raÄŸmen Åžansal'Ä±n tutukluluÄŸunun devam etmesi üzerine avukatÄ± Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu. Ä°tirazÄ± Ä°stanbul 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi deÄŸerlendirdi. Mahkeme bugün verdiÄŸi kararda, itirazÄ± kabul ederek Åžansal'Ä±n tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Åžansal hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na da çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na karar verdi. Barbaros Åžansal'Ä± tutuklu bulunduÄŸu Silivri Cezaevi çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yakÄ±nlarÄ± ve avukatÄ± Efkan Bolaç karÅŸÄ±ladÄ±. Åžansal avukatÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸta "Ä°çerisi daha güvenli" dedi.