TÃ¼rk gemisine Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda el konuldu mÃ¼rettebat esir alÄ±ndÄ±

TÃ¼rk bayraklÄ± M/T HacÄ± Telli isimli petrol tankerine Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda el konuldu. Daha Ã¶nceki borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶demedikleri iÃ§in mÃ¼rettebatta esir alÄ±ndÄ±.

Deniz Haber AjansÄ±'ndan Yasin Arslan ve Tarkan Biricik'in haberine göre Transpasifik Denizcilik'in mülkiyetinde bulunan Türk bayraklÄ± M/T HacÄ± Telli isimli petrol tankeri Libya'nÄ±n Zuwarah LimanÄ±'nÄ±n 2 mil açÄ±ÄŸÄ±nda el konuldu ve mürettebat esir alÄ±ndÄ±. Habere göre 81 metre boyunda, 14 metre geniÅŸliÄŸinde ve 2 bin 818 DWT taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip Türk bayraklÄ± M/T HacÄ± Telli isimli petrol tankeri Libya'nÄ±n Zuwarah LimanÄ±'nÄ±n 2 mil açÄ±ÄŸÄ±nda el konulduÄŸu iddia ediliyor.Deniz Haber AjanÄ±'nÄ±n esir alÄ±nan gemi mürettebatÄ±ndan edindiÄŸi bilgilere göre M/T HacÄ± Telli 11 Åžubat tarihinde Tuzla'dan Malta'ya doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Gemi Akdeniz'de seyrederken geminin 1. kaptanÄ± Nejat Üler'e geminin sahibi olan ÅŸirket Transpasifik Denizcilik tarafÄ±ndan geminin kiralandÄ±ÄŸÄ± ve rotasÄ±nÄ±n Libya'nÄ±n Zuwarah LimanÄ± olduÄŸu bilgisi verildi.

BORÇLARINI ÖDEMEDÄ°KLERÄ° Ä°ÇÄ°N KAÇIRMIÅžLAR

Deniz Haber AjansÄ±'nÄ±n edindiÄŸi bilgilere göre M/T HacÄ± Telli isimli gemiyi Transpasifik Denizcilik'ten, Pasifik Denizcilik aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile kiralayan Efe isimli kiÅŸi ve LibyalÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± Zuwarah LimanÄ±'ndan daha önceden aldÄ±klarÄ± petrolün 433 bin dolarlÄ±k ödemesini gerçekleÅŸtirmedi. Bu nedenle gemiye el koyduklarÄ±nÄ± mürettebata söyleyen LibyalÄ± silahlÄ± grup eÄŸer para ödenmez ise mürettebatÄ± serbest bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± ve gemiyi parçalayÄ±p satacaklarÄ±nÄ± söylediler.Gemiyi kiralayan LibyalÄ± iÅŸ adamÄ±nÄ±n 433 bin dolarlÄ±k borcun 280 bin dolarÄ±nÄ± ödediÄŸi ancak mürettebatÄ± rehin alan kiÅŸilerin borcun tamamÄ±nÄ±n ödenmediÄŸi taktirde mürettebatÄ± serbest bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± söylediÄŸi de öÄŸrenilen bilgiler arasÄ±nda.

M/T HacÄ± Telli'nin esir alÄ±nan mürettebatÄ±nÄ±n isimleri ÅŸöyle:

1. Kaptan Nejat Üler

2. Kaptan Ä°smail EskiçÄ±rak (Çiftlik evinde rehin)

3. Kaptan Umut Can AltÄ±ntaÅŸ

BaÅŸmühendis Ali Ömer HacÄ±oÄŸlu

2. Mühendis Volkan Özdemir (Çiftlik evinde rehin)

Usta Gemici Bekir Åžengel

Usta Gemici Ali Özcan (Çiftlik evinde rehin)

Gemici Ünsal Kaya (Çiftlik evinde rehin)

YaÄŸcÄ± Ufuk Kuru

YaÄŸcÄ± Veli KöroÄŸlu

AÅŸçÄ± Selçuk