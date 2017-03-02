Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/03/2017 13:54

O il ÅŸokta 5,5 ÅŸiddetinde deprem oldu

deprem haberleri

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde 5.5 ÅŸiddetinde deprem oldu

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yer alan ilk bilgilere göre deprem yerin 10 km derinliÄŸinde meydana geldi. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n mesajlarÄ±ndan depremin doÄŸu ve güneydoÄŸudaki çoÄŸu ilde hissedildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana geldiÄŸi belirtildi.  Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu bildirildi. AynÄ± bölgede büyüklüÄŸü 4'ün üzerinde olan 3 artçÄ± deprem meydana geldi.

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